"Ya no quiero vivir aquí", dice un sobreviviente en Beirut

"No perdí el conocimiento, no estoy seguro de cómo fue posible. Hubo un vacío, sentí que no podía respirar. Hubo muchos gritos", refiere Shady, un ingeniero que trabajaba cerca del puerto

El hombre sufrió heridas graves, pero está fuera de peligro.

beirut explosión líbano Captura de Pantalla / Twitter/ Borzou Daragahi @borzou.jpeg Secuencia de la mega explosión ocurrida en el puerto de Beirut. La imagen es de un video que publicó el periodista Borzou Daragahi en su cuenta en Twitter @borzou. Captura de Pantalla / Twitter/ Borzou Daragahi / @borzou

"Nos bajaron por las escaleras, que estaban completamente destruidas, ni siquiera sé cómo lo logramos desde el quinto piso. Caían piedras sobre nosotros, desde todos los ángulos, golpeaban nuestros pies. Mis pies estaban completamente entumecidos. Nos sacaron a la calle y escuchamos el sonido de gente llorando y gritando. Fue traumático", recordó.

Después de esta experiencia Shady asegura que ya no quiere vivir en Líbano.

Beirut-Escombros explosión .jpg Un helicóptero del Ejército de Líbbano sobrevuela la escena de una explosión en el puerto de Beirut el miércoles, 5 de agosto del 2020. AP/Hussein Malla

"Dios me dio otra vida, una segunda oportunidad. No quiero vivirla aquí. Quiero vivir en un lugar donde pueda pensar en el futuro, donde pueda planificar el futuro, en vez de siempre preguntarme qué va a pasar en una hora o mañana, si estaré vivo dentro de una hora".

Shady piensa que su gran barba le ayudó a sobrevivir a la explosión evitando que las decenas de cristales que lo golpearon llegaran a su garganta.