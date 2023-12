Yanery Villegas nos enseña a entender la arquitectura emocional de las finanzas

Pero antes de llegar a este punto, Villegas atravesó un camino de aprendizaje que le dio muchas herramientas para su carrera. Todo partió de la niñez, en su natal Santo Domingo, República Dominicana.

“Tuve el privilegio de nacer de una madre educadora y de un padre empresario”, comentó Villegas en una entrevista. Su niñez fue de “procesos acelerados”, pues a los 8 años asumió varias responsabilidades tras el accidente su padre: “Tuvimos que sacrificarnos, y como mi hermana es menor, yo era la mano derecha de mi mamá, que tenía que reinsertarse en el mundo laboral”.

La formación jugó un papel determinante, pues recibió una beca que le permitió estudiar en un colegio de monjas, al igual que su hermana. “De ahí heredamos muchísimos valores, sobre todo la parte cooperativa, de crecer ayudando a los demás. Eso fue lo que vi en la casa: mi mamá siempre estaba enseñando”, rememoró Villegas.

Mentalidad creadora

Con solo 15 años de edad estaba lista para entrar a la universidad, y optó por la Arquitectura, una carrera “entre el arte y la ciencia”. No obstante, “la vida dio sus vueltas y me regresó a lo que tenía que ver con la gente, la educación”.

"La arquitectura no solo me dio la base de los conocimientos técnicos, sino para tener siempre una mentalidad creadora, una capacidad de estructurar. Donde otros ven un caos, yo veo unas piezas poniéndose en orden de manera perfecta", enfatizó.

Y sumó: “No sólo me dio disciplina, éxito profesional y reputación en el sector, sino que puso en ejercicio mi voluntad, mi disciplina, porque me tocó creer en mí para poderme imponer en un mundo que estaba dominado por personas más adultas que yo, y por hombres en su mayoría”.

Tocar fondo antes de levantarse

Villegas comenzó a trabajar con 16 años: “Estaba en segundo semestre cuando empiezo mi carrera profesional haciendo algunos proyectos, y me contrataron en una firma. Trabajé desde ese momento de forma ininterrumpida”, recordó.

20 años después, tuvo la amarga experiencia de quebrar una empresa. ¿Qué ocurrió? “Tenía una confianza ilimitada en las personas, y no tenía educación financiera, no entendía de estadísticas, de probabilidades, de escenarios, de mitigación de riesgos, de marcos regulatorios, de protección jurídica. Sólo sabía producir dinero y gastarlo, no mantenerlo”, admitió.

La caída fue dura, el estrés le hizo sufrir una parálisis facial, el desajuste del sistema nervioso, y la caída del cabello. “Ahí comienza la noche oscura del alma. Y dije: necesito un cambio”.

La economía conductual

Conocer los vacíos en su formación le llevaron a estudiar la economía conductual, que “busca mostrar que el ser humano no puede tomar decisiones racionales porque nuestra naturaleza es emocional, porque somos seres humanos, nosotros pensamos con el corazón y creemos que pensamos con nuestro cerebro”.

Luego llegó la oportunidad de ser la cofundadora de la banca de inversiones Pecep Capital, que “desarrolla proyectos de gran escala: infraestructura, real estate, proyectos que, en términos generales, impacten de forma positiva a la sociedad”. Esto le llevó a un camino en el que lleva unos 5 años, y donde encontró un factor transformador no solo para ella, sino para sus clientes: la economía conductual.

“Sabía de finanzas, pero me faltaba entender cómo esto había afectado la parte de mi conducta, los sesgos que provocaban que yo ganara dinero por un lado y se me fuera por otro”, subrayó.

Villegas se matriculó en una maestría en economía conductual y comenzó a entenderlo todo mejor. Según destacó, “los 5 últimos premios Nobel son de economía conductual”.

Justamente, como expresó Richard Thaler, Premio Nobel de Economía en 2017 y pionero de la economía del comportamiento, “creo que el impacto más importante (de mi investigación) es el reconocimiento de que los agentes son humanos y que los modelos económicos deben incorporarlo”.

Yanery Villegas - Cortesía/Nota de prensa Yanery Villegas, creadora del podcast de empoderamiento económico femenino Women’s Talk. Cortesía/Nota de prensa

Liderazgo femenino

La decisión de hacer el podcast de empoderamiento económico femenino llamado Women’s Talk “surge de muchas experiencias que hubiese deseado tener a mano para poder subsistir los momentos de dolor”.

Tras hacer los primeros episodios, “varias personas comenzaron a acercarse a mí por mensajes privados con problemas reales, que tocaron mi corazón, como personas que estaban al punto del suicidio y me escribieron buscando consejos”. Así que rastreó esos puntos que podían servir a la comunidad, bajo la premisa de “que sea entretenido y divertido tener un conocimiento útil sin que deje de ser profesional”.

Con el objetivo de “proveer a la mujer profesional aquellas cosas que son útiles para alcanzar el siguiente nivel”, el podcast las orienta para lograr la libertad financiera y brillar en sus carreras, para que se encuentren con ellas mismas y sepan cuánto valen.

Asesoría más allá de las finanzas

Si bien trabaja directamente en finanzas, su factor diferenciador es que lo hace también desde la parte conductual.

“Conozco los modelos, los temas legales, regulatorios, de inversiones. Pero cuando trabajo las finanzas para una empresa o una persona, con la base de la conducta puedo lograr una transformación en los patrones de comportamiento, y lograr que eso sea sostenible”, indicó.

Y puso un ejemplo para entender este proceso: “Puedes trabajar tus finanzas y tener un giro, pero si no trabajas lo que está detrás de eso, vuelves a cometer los mismos errores que técnicamente sabes que no te funcionan, pero en tu mente, y en tu emoción sigue latente eso”.

¿Qué aconseja Yanery Villegas a esas mujeres que desean llegar más lejos pero no toman la decisión? “Lo más importante en la vida es la autenticidad, calmar tu mente y permitir que tu corazón hable. ¿Qué quieres hacer, qué te gusta, dónde te sientes libre? Cuando estás haciendo algo y no tienes esa sensación de expansión, de libertad, esa pasión, es porque ese factor no ha tocado todavía”.

Como aclaró, “los seres humanos somos productos en proceso, no un producto terminado. Estamos siendo de manera constante”.

Libros y más ideas en camino

Women's Talks ya cuenta con una comunidad privada de unas 300 mujeres: “Estamos dándoles apoyo de forma gratuita haciendo entre 4 y 6 actividades virtuales y presenciales para ellas. Se han hecho retiros que han sido maravillosos. Y ahora estamos trabajando con una plataforma para colgar las master classes y los webinars para llegar a otras mujeres”.

Además, prepara su primer libro, que espera publicar el año que viene. Estará enfocado en finanzas y conducta. Como adelantó, “va a ser el primer libro en español de economía conductual y el primero que tiene recursos prácticos, porque los demás libros de ese tema han sido escritos o por psicólogos o por economistas, pero no por un psicólogo-economista”.

“Tendrá una experiencia inmersiva donde vas a aprender a hacer las cosas, pero también el porqué, y cómo hacer un diseño personalizado en tus finanzas y una transformación total para que sea sostenible”, añadió.

El segundo volumen que planea publicar será un libro ilustrado para niños, “con juegos didácticos para que aprendan de forma sana y sin estereotipos todo lo que tiene que ver con ganar dinero, negociar, y las bases económicas”.

Puede conocer más sobre Yanery Villegas en su perfil de Instagram.