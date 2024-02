Actores cubanos de Miami visitan Cuba para representar una obra

","

Entre los actores que viajaron a la isla se encuentran Lili Rentería, Mabel Roch y Carlos Miguel Caballero, quienes, junto a un elenco integrado por el grupo de teatro cubano El Público, interpretarán la obra como parte de un proyecto que busca acercar a los actores de un lado y el otro del Estrecho de la Florida.

u201c u00a1Esto va a ser algo muy grande! u201d , manifestó el director Carlos Díaz durante la presentación del elenco en La Habana, según recoge el medio noticioso digital Cuba Sí, desde la capital cubana.

Asimismo, Caballero, actor y creador, junto a Ever Chávez, de FunDarte en Miami, destacó, según el medio antes mencionado, u201cCuba es una sola, y para eso estamos aquí, para trabajar por un buen espectáculo que se verá aquí y allá [en Miami] en noviembre u201d.

Reacciones

No obstante, Marcos Casanovas, el director del tristemente desaparecido grupo teatral Hispanic Theater Guild (HTG), que estrenó en Miami Ana en el Trópico en español hace cinco años, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS, u201cme gustaría que hubieran seleccionado otra obra de tan distinguido autor, como Dos hermanas y un piano que aborda el aislamiento de quien piense diferente u201d.

Dos hermanas y un piano, según declaró el autor a este medio hace siete años, fue un homenaje a la escritora María Elena Cruz Varela tras ser reprimida en Cuba por opinar diferente al pensamiento del régimen político-social establecido en la isla.

u201cNo me molesta que representen Ana en el Trópico aquí o en Cuba, pero me preocupa que hagan una adaptación que no represente lo que el autor quiso decir u201d en su obra, manifestó Casanovas.

De hecho, Ana en el Trópico tiene a Tampa, en la Florida, por entorno en los años 20 cuando la fuerza laboral aún estaba dada por la industria del tabaco y un lector de noticias leía, sin parar u opinar, para entretener a los trabajadores.

u201cAhora sólo me queda esperar que la representación de Ana en el Trópico en Cuba esté acorde a lo que Cruz expresó en el texto u201d, destacó Casanovas.

u201cYo la representé, aquí en Miami, con el enfoque necesario de una gran obra de la literatura hispana que, aunque haya sido escrita originalmente en inglés, manifiesta una hermosa prosa que refleja el sentimiento hispano u201d, argumentó.

u201cEl llamado intercambio cultural entre Miami y Cuba es inevitable. Nosotros, aquí, no tenemos porqué temer, pero es cierto que hay un desnivel muy grande porque el gobierno de Cuba es totalitario y sigue dictando quién, qué y cómo representan nuestro arte en la isla, mientras los artistas de allí vienen aquí y representan lo que quieran u201d.

Imagen

Lili Rentería. (ALEJANDRO RENTERÍA)

"]