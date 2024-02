AEG no es responsable por la muerte de Michael Jackson

","

El veredicto fue leído el miércoles, casi cinco meses después de que comenzaran las declaraciones en el juicio presentado por la madre de Jackson.

"No podría estar mas complacido con la forma como el jurado reaccionó. Lo entendieron exactamente bien", dijo el abogado líder de la defensa de AEG Live Marvin S. Putnam luego que el veredicto fuera leído.

Katherine Jackson le dijo a reporteros que se encontraba bien después de conocer el veredicto.

El caso mostró de cerca la forma en que Jackson usaba drogas y sus batallas contra los dolores crónicos y el insomnio. También llevó a los jurados detrás de escenas al mundo de las negociaciones entre uno de las estrellas más famosas del entretenimiento que quería solidificar su estatus de leyenda luego de que un escándalo interrumpiera su carrera.

Testigos dijeron que Jackson veía a la gira de conciertos This Is It como una oportunidad de redimirse tras haber sido encontrado no culpable de abusar sexualmente de un menor. Pero a medida que el día de inicio de la gira se aproximaba, varios personas cercanas al cantante testificaron que se sentía inseguro y que agonizaba por no poder dormir. También dijeron que se enganchó con la droga propofol y que encontró al doctor Murray, que estaba dispuesto a comprarla y administrársela cada noche aún cuando esta no debe ser usada fuera de las salas de operación de los hospitales.

Katherine Jackson buscaba responsabilizar a AEG Live LLC por la muerte de su hijo, argumentando que la empresa contrató al médico para que atendiera al cantante sin considerar si era apto para el trabajo.

AEG negó cualquier conducta ilegal y dijo que fue Jackson quien contrató a Murray.

Murray fue sentenciado en 2011 por homicidio involuntario por administrarle la sobredosis al cantante cuando se preparaba sus conciertos.

Katherine Jackson pedía cientos de millones de dólares en compensación.

Imagen

Uno de los abogados durante el juicio sobre la muerte de Michael Jackson. (AP)

