Marco Rubio: "No tengo ninguna intención de ir a La Habana con este régimen"

"Bueno, primero que nada, no tenemos... no tengo ninguna intención de ir a La Habana con este régimen establecido, salvo para discutir cuándo se van a ir", respondió tajante Rubio, en su más reciente declaración sobre el gobierno de Cuba , reseña el portal web Martí Noticias

"Ese régimen es un desastre. Ha destruido el país. Se trata de un régimen hostil a Estados Unidos. Y hasta que eso cambie, no tengo nada de qué hablar con ellos", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

La semana pasada, Rubio aprobó la renovación de la Lista de Restricciones sobre Cuba, que prohíbe "ciertas transacciones con empresas bajo el control de, o que actúen para o en nombre de, los servicios o el personal represivo militar, de inteligencia o de Seguridad cubanos".

El canciller del régimen cubano Bruno Rodríguez Parrilla dijo en un post en la red social X que Rubio "quiere visitar La Habana", pero "se quedará con las ganas".

"El Secretario de Estado de EEUU quiere visitar La Habana, pero antes cambiar nuestro Gobierno. Se quedará con las ganas. No podrá conocer Cuba, país del que no sabe absolutamente nada. No fue invitado", escribió.

Rubio ha sido claro en su posición sobre el régimen de Cuba y dictaduras del hemisferio occidental a lo largo de su carrera política. Desde su escaño en el Senado, como legislador republicano por Florida, impulsó acciones y proyectos de ley en pos de la democracia en estos países.

Ahora, como secretario de Estado, ha dejado clara su intención de restaurar una política exterior de línea dura hacia La Habana.

En una conferencia de prensa este martes en San José, en su visita oficial a Costa Rica como parte de una gira por Latinoamérica, Rubio dijo que los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela son "enemigos de la humanidad" y los acusó de ser los causantes de la crisis migratoria que enfrenta la región.

En un comunicado de prensa el viernes pasado, Rubio dijo que el Departamento de Estado "promueve la rendición de cuentas del régimen cubano por oprimir a su pueblo y rechaza la interferencia maligna de Cuba en las Américas y en todo el mundo".

También apoyó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que devolvió a Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Rubio recalcó el viernes que ya es hora de que el régimen cubano "ponga fin a su apoyo al terrorismo y deje de proporcionar alimentos, vivienda y atención médica a asesinos, fabricantes de bombas y secuestradores extranjeros, mientras los cubanos pasan hambre y carecen de acceso a medicamentos básicos".

Marco Rubio es el primer cubanoamericano, y el primer político de origen latino, en ocupar el cargo de más alto diplomático estadounidense. Durante la audiencia de confirmación en el Senado, en enero pasado, dijo que “Cuba se está derrumbando literalmente, tanto a nivel generacional, en términos de todos los jóvenes que se van, pero también se está derrumbando económicamente. Ahora viven con apagones continuos de 20 y 21 horas, algunos días más. Porque el marxismo no funciona. Porque son corruptos y porque son ineptos”.

En la ceremonia de juramentación para tomar posesión del cargo, en breves palabras en español, Rubio recordó a sus padres, que emigraron de Cuba a Estados Unidos en 1956. "El propósito de su vida fue que nosotros pudiéramos vivir los sueños que no fueron posibles para ellos", subrayó.

FUENTE: Martí Noticias