Seguridad del Estado amenaza con arrastrar a activistas en Cuba

El represor además advirtió a otros integrantes del CIR. "No nos importan las medidas cautelares para Nancy Alfaya ni para Jorge Olivera", dijo, en referencia a la resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de ambos y de la también activista María Elena Mir Marrero.

La CIDH otorgó medidas cautelares a esos tres miembros del CIR tras considerar que "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos".

En la denuncia de Tamayo, publicada en el muro de Facebook del coordinador nacional del CIR, Juan Antonio Madrazo, se abundó en el resto de las advertencias que lanzó el agente represivo: "Vamos a barrer como ya lo hicimos con Luis Manuel Otero Alcántara, que ya está preso y lo sacamos de la calle. A Miriam Celaya González también la tenemos citada hoy y a Julio Aleaga Pesant me lo llevé preso ayer, así que esto se lo vamos a poner caliente a ustedes."

Embed

El CIR había convocado el 8 de Marzo a la presentación del calendario Mujeres en la Historia de Cuba, una de las iniciativas de la campaña #UnidasPorNuestrosDerechos, que hace énfasis en la erradicación de la violencia política en contra de las activistas.

Embed

"Ustedes pueden acogerse como Nancy Alfaya Hernández y Maria Elena Mir Marrero a las medidas cautelares de la CIDH, que eso no nos importa. Me la suda. Griten, pataleen, pero no vamos a permitir ninguna actividad ni a ustedes ni a nadie. Yo soy quien me ocupo del CIR y ustedes no van a asistir a ninguna exposición o galería que intente hacer un homenaje a las mujeres", fue otra de las advertencias proferidas.

"Sabemos que cada 21 de marzo, por el Día Internacional contra la Discriminación Racial, ustedes hacen sus actividades. No lo vamos a permitir, ni esa ni ninguna. Suban lo que quieran a las redes, pero no le vamos a permitir nada. Nos los vamos a llevar por los pies," agregó el represor.

Las Damas de Blanco

El movimiento de las Damas de Blanco denunció el hostigamiento a varias de sus integrantes en La Habana y Matanzas, que incluyó detenciones.

La líder de esa organización, Berta Soler, indicó en su muro de Facebook que Yunet Cairo Reigada estuvo detenida cinco horas en una estación de la Policía de Guanabacoa; Yaquelín Heredia Morales y su esposo estuvieron en idéntica situación en la estación de la calle Picota, donde les decomisaron un celular y el otro se lo rompieron.

Igualmente, Julia Herrera Roque fue encerrada cuatro horas en un carro patrulla, y Oylin Hernández Rodríguez permaneció más de dos horas en una unidad policial del municipio Caimito.

Embed

Los activistas cubanos han denunciado el incremento de la represión, después de que el régimen encarcelara y llevara a juicio a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y detuviera con violencia y anunciara la celebración de un "juicio sumario abreviado" al artista Luis Manuel Otero Alcántara.