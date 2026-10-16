The Official Hispanic Heritage Gala reúne a líderes mundiales en Washington y amplifica la voz de la comunidad hispana

El presidente de Argentina, Javier Milei , fue el invitado de honor de la velada

WASHINGTON, D.C. Con la misión de elevar las voces hispanas, celebrar los logros de la comunidad latina y crear plataformas de influencia que impulsen una mayor representación y nuevas oportunidades, Latino Wall Street y el Comité de Hispanic Heritage Gala celebraron The Official Hispanic Heritage Gala el 14 de octubre en el histórico Andrew W. Mellon Auditorium de Washington, D.C.

El prestigioso encuentro congregó a líderes internacionales, altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, diplomáticos, destacados empresarios y reconocidas personalidades en una celebración que resaltó el liderazgo hispano y las contribuciones de la comunidad a Estados Unidos.

Más allá de una celebración de la herencia cultural, la gala reflejó el compromiso permanente de sus organizadores con el empoderamiento de la comunidad hispana, la conexión entre líderes, la promoción del emprendimiento y la creación de espacios relevantes donde las voces latinas sean escuchadas y reconocidas.

El evento se organizó gracias al trabajo conjunto de Gabriela Berrospi y Tony Delgado, fundadores de Latino Wall Street; Javier Negre, corresponsal de la Casa Blanca de RAV Español; y Fabiola Malka, fundadora y CEO de New Concept PR y directora de comunicaciones de la gala, junto con los integrantes del Comité de Hispanic Heritage Gala: Bianca Gracia, Andrés Depew y Catalina Stubbe.

Tony Delgado - Gabriela Berrospi - Mercedes Schlapp - Matt Schlapp

El presidente Donald Trump envía un mensaje oficial desde la Casa Blanca en reconocimiento a las contribuciones hispanas

Como un gesto de especial relevancia para la celebración, el presidente Donald J. Trump envió una carta oficial desde la Casa Blanca, fechada el 14 de octubre de 2026, en la que hizo llegar sus saludos a los organizadores y asistentes de The Official Hispanic Heritage Gala.

El mensaje presidencial reconoció a las generaciones de estadounidenses de origen hispano cuyas contribuciones han ayudado a forjar la cultura del país, fortalecer sus instituciones e impulsar su prosperidad.

Para Latino Wall Street y el Comité de Hispanic Heritage Gala, esta carta tuvo un significado especial al reflejar la importancia de las iniciativas que celebran los logros hispanos, fortalecen la representación de la comunidad y crean plataformas que otorgan mayor visibilidad a las voces latinas.

El presidente Javier Milei, invitado de honor, comparte un mensaje de resiliencia y oportunidades

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue el invitado de honor de la velada y se sumó a distinguidos líderes de las Américas en una celebración de la excelencia y los logros hispanos.

Durante su intervención, Milei se dirigió a los emprendedores latinos que dejaron sus países de origen en busca de mejores oportunidades y reconoció los sacrificios, la perseverancia y el trabajo necesarios para construir una vida próspera en el extranjero.

Al referirse a las experiencias de las familias argentinas cuyos hijos y nietos han emigrado, reconoció la determinación y el espíritu emprendedor de las comunidades hispanas en todo el mundo.

Con la mirada puesta en el futuro, Milei expresó su optimismo sobre el potencial económico de Argentina, el Cono Sur y América Latina.

«Miremos hacia el sur y hagamos que toda América vuelva a ser grande», declaró Milei, según la traducción al inglés de sus palabras de cierre.

Distinguidos reconocimientos honran el liderazgo hispano y su impacto global

Entre los momentos más destacados de la velada, el presidente Javier Milei recibió el Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global de la Herencia Hispana (Hispanic Heritage Leadership & Global Impact Recognition), en reconocimiento a su liderazgo e influencia internacional.

La gala también homenajeó a destacadas personalidades, entre ellas Dan Newlin, Deborah Fonseca, Máximo Álvarez, el embajador Carlos Trujillo, Alfonso «Alfy» Fanjul Jr. y S. E. Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, por sus logros y contribuciones en los ámbitos empresarial, del servicio público, las relaciones internacionales y el liderazgo.

Destacados funcionarios estadounidenses, líderes internacionales y representantes diplomáticos asisten a la gala

La celebración contó con la presencia de destacadas figuras del Gobierno, la diplomacia internacional, el sector empresarial y los asuntos públicos.

Entre los distinguidos invitados estuvieron Brandon Beach, tesorero de Estados Unidos; el almirante Brian Christine, M.D., secretario adjunto de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos; Alice Marie Johnson, encargada de indultos de la Casa Blanca; Matt Schlapp, presidente de CPAC; Mercedes Schlapp; Eduardo Bolsonaro, figura política brasileña; y S. E. la embajadora Ana Irene Delgado, representante permanente de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La gala también contó con la presencia de funcionarios de las embajadas de Paraguay, Colombia y Argentina, lo que reafirmó el alcance internacional del encuentro.

Otros asistentes destacados fueron Joel Valdez, Patrick Weaver, Phil Hegseth, Nelson Albino Ruiz y Victor Avila, en representación de distintos ámbitos del Gobierno y los asuntos públicos.

Una alfombra roja de alto perfil convoca a 56 medios de comunicación acreditados

La alfombra roja de la gala se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche al recibir a figuras políticas, dignatarios internacionales, líderes empresariales y personalidades influyentes en el histórico Andrew W. Mellon Auditorium.

Un total de 56 medios de comunicación fueron acreditados para cubrir el evento, reflejo del significativo interés de la prensa nacional e internacional.

La alfombra roja ofreció oportunidades para realizar entrevistas, fotografías y cobertura de los distinguidos invitados, y se convirtió en una plataforma internacional para dar visibilidad al liderazgo y los logros hispanos.

Las relaciones con los medios y las operaciones de la alfombra roja estuvieron coordinadas bajo la dirección de Fabiola Malka, fundadora y CEO de New Concept PR, quien se desempeñó como directora de Comunicaciones de The Official Hispanic Heritage Gala.

La gala también contó con expresiones artísticas que celebraron la riqueza de la cultura latina, entre ellas un espectáculo de tango y las presentaciones de Daniel Erbe y la reconocida cantante Liliana Rodríguez Morillo, hija del icónico José Luis Rodríguez “El Puma”.

Un compromiso duradero con el empoderamiento de la comunidad hispana

El éxito de The Official Hispanic Heritage Gala reflejó la visión compartida de Latino Wall Street y el Comité de Hispanic Heritage Gala de impulsar la representación hispana, destacar el exito y tender puentes entre la comunidad latina y los principales responsables de la toma de decisiones.

Al reunir a líderes del Gobierno, los negocios internacionales, la diplomacia y la vida cívica, los organizadores demostraron la importancia de crear plataformas que celebren los logros hispanos y otorguen mayor visibilidad a las perspectivas de la comunidad.

Más allá de una noche de reconocimientos, The Official Hispanic Heritage Gala reafirmó su misión de elevar las voces hispanas, celebrar la excelencia y crear oportunidades duraderas para las futuras generaciones.