martes 13  de  octubre 2026
CINE

Antonio Banderas da vida a Hernán Cortés en película que usará IA

El filme se encuentra en fase de producción en París y se centra en la figura de Cortés, como un soldado que, en 1519, lidera una expedición a Yucatán

El actor, director y productor español Antonio Banderas posa en la alfombra roja a su llegada a la 39.ª ceremonia de los Premios Goya en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, sur de España, el 8 de febrero de 2025.&nbsp;

El actor, director y productor español Antonio Banderas posa en la alfombra roja a su llegada a la 39.ª ceremonia de los Premios Goya en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, sur de España, el 8 de febrero de 2025. 

AFP/Jorge Guerrero

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El actor español Antonio Banderas interpretará a Hernán Cortés en una nueva película de Utopai Studios, una compañía estadounidense de animación por ordenador y también dedicada a la inteligencia artificial.

Según la página web del estudio, el actor nominado al Óscar será el protagonista de Cortés, un filme dirigido por el francés Paul Mignot (Vaincre ou mourir) y escrito por el estadounidense Nicholas Kazan (Reversal of Fortune), también nominado al Óscar.

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El filme se encuentra actualmente en fase de producción en París y se centra en la figura de Cortés, como un soldado ávido de gloria que, en 1519, lidera una expedición a Yucatán (México).

"Tras desembarcar en la costa de lo que hoy es México, conoce a Marina, una mujer indígena esclavizada y dotada lingüista que se vuelve indispensable para su avance", reza la sinopsis de la película.

"Mientras Cortés convierte las alianzas frágiles, la fe y el miedo en instrumentos de conquista, Marina observa cómo él se transforma de un audaz proscrito en un mesías autoproclamado", señalan los productores.

Producción

La película es una coproducción entre Utopai y Ex Machina Studios, una nueva compañía dedicada a "impulsar el cine épico y de largometraje mediante la integración ética de la inteligencia artificial, priorizando siempre al artista", asegura la web.

"Cortés representa exactamente la razón por la que creamos Utopai Studios", declaró Cecilia Shen, cofundadora y directora ejecutiva de la compañía.

"Nuestra labor consiste en articular la producción en torno a esa visión. Nicholas ha escrito un guion extraordinario, Paul posee un punto de vista cinematográfico claro y Antonio aporta la humanidad necesaria al núcleo de la historia. Queremos brindarles la posibilidad de realizar la película que se propusieron crear", agregó.

FUENTE: Con información de EFE

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