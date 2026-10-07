miércoles 7  de  octubre 2026
MÚSICA

Caracas Trio inscribe el jazz venezolano en los Latin Grammy 2026

En la contienda por el gramófono dorado, Caracas Trio destaca junto a grandes referentes del género en uno de los renglones más exigentes del año

Agrupación musical Caracas Trio

Agrupación musical Caracas Trio

Cortesía
Por Sofía Calvo

MIAMI.- El jazz latino siempre ha sido un territorio de constantes transformaciones y encuentros culturales: desde las síncopas del afro-cuban jazz hasta la sofisticación de la bossa nova, el género se ha nutrido históricamente de aquellos creadores capaces de traducir la memoria rítmica de sus orígenes al lenguaje universal de la improvisación.

En esa vibrante tradición, tres talentosos músicos venezolanos: Juan Diego Villalobos, Gabriel Chakarji y Daniel Prim, dan otro paso firme en el ascenso internacional de su proyecto Caracas Trio, cuya producción discográfica debut, Folklore -editada bajo el sello CCSmusic-, ha sido nominada a los Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz (Best Latin Jazz/Jazz Album), reconocimiento que celebra la trascendencia de una propuesta que nació de la complicidad y amistad de estos jóvenes músicos en su tierra natal y que hoy florece en el epicentro mundial de la música: la ciudad de Nueva York.

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En la contienda por el gramófono dorado, Caracas Trio destaca junto a grandes referentes del género en uno de los renglones más exigentes del año, al medirse con Paco de Lucía Music For Big Band (Alex Conde), Verve (Lívia Mattos), Gonzalo Plays Pino (Gonzalo Rubalcaba) y Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard (Miguel Zenón Quartet).

Un hito para el jazz y la música venezolana

A lo largo de los 26 años de los Latin Grammy, la representación venezolana en el apartado de Jazz Latino ha destacado por su excelencia. Figuras de la talla de Leo Blanco (África Latina, 2011), Luisito Quintero (Luisito Quintero & 3rd Element, 2014), Edward Simon (Latin American Songbook, 2016), Otmaro Ruíz (Elementa, 2019, junto a Branly y Haslip), Luis Perdomo (El arte del bolero, 2021 y 2024, junto a Miguel Zenón) y el recordado maestro Gerry Weil (Gerry Weil Sinfónico, 2022) trazaron la ruta. A ellos se suman destacados instrumentistas como Roberto Quintero, Gonzalo Grau o Edepson González, quienes han formado parte de proyectos galardonados de otros artistas.

En este contexto, la nominación de Caracas Trio en la edición 2026 adquiere una dimensión singular: reconoce al primer ensamble estable integrado por músicos venezolanos en alcanzar una candidatura en esta exigente categoría.

Como faros de una propuesta auténtica, lejos de asimilarse de forma pasiva al circuito neoyorquino, Juan Diego Villalobos (vibráfono, keybass y percusión), Gabriel Chakarji (piano, sintetizadores, keybass y percusión) y Daniel Prim (batería y percusión) llevan consigo el sello rítmico e identitario de su país.

En esa línea, Caracas Trio centra su búsqueda en la creación e interpretación de música profundamente arraigada en las raíces afrovenezolanas y la improvisación melódica. A través de una instrumentación atípica centrada en teclados, batería y vibráfono, el trío teje un abanico diverso de sonidos y colores armónicos, combinando el vigor de la percusión tradicional con la destreza técnica y la soltura de la improvisación contemporánea.

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