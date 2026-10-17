sábado 17  de  octubre 2026
POLÉMICA

Cazzu aclara que "Con otra" no fue inspirada en Ángela Aguilar

La cantante argentina Cazzu contó en el podcast Ruido y Sentimiento que escribió el tema cuando todavía mantenía una relación con Christian Nodal

Cazzu y Christian Nodal llegan a la gala de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en honor a Laura Pausini en Sevilla, España, el miércoles 15 de noviembre de 2023.&nbsp;

Cazzu y Christian Nodal llegan a la gala de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en honor a Laura Pausini en Sevilla, España, el miércoles 15 de noviembre de 2023. 

AP/José Bretón/Invision
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La cantante argentina Cazzu ofreció nuevos detalles sobre la creación de Con otra, uno de los temas más comentados de su repertorio, cuya letra fue relacionada por el público con su separación de Christian Nodal y la posterior relación del artista mexicano con Ángela Aguilar.

Durante una conversación en el podcast Ruido y Sentimiento, conducido por la periodista Romi Zanellato, la intérprete aclaró que la canción no fue escrita como una indirecta para Aguilar.

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“Yo escribí Con otra, vine, me acuerdo patente, vengo aquí a Nico y me daba un poco de vergüenza, yo lo tengo que decir, me daba un poco de vergüenza la canción, lo que decía la canción”, recordó Cazzu al hablar del momento en que presentó la composición a su productor, Nico Cotton, según reseñó Infobae.

Según relató la cantante, la idea surgió durante una sesión con su psicóloga, en la que reflexionó sobre las relaciones sentimentales, las dificultades para amar y las situaciones que pueden llevar a las mujeres a enfrentarse por una misma pareja.

“Hablábamos de que hay a veces un responsable que tiene la incapacidad de dar amor”, relató la cantante.

Cazzu también aclaró que varias canciones de su álbum Latinaje fueron escritas cuando su relación con el cantante mexicano atravesaba un buen momento.

“Yo estaba en una relación y muchas de esas canciones se hicieron todavía cuando estaba todo recontrabien”, afirmó durante la entrevista.

La declaración resulta significativa porque Con otra se estrenó en marzo de 2025, después de que la ruptura de la pareja y el matrimonio de Nodal con Aguilar ocuparan titulares y generaran numerosas reacciones en redes sociales.

La intérprete reconoció que era consciente de que el público relacionaría la canción con su historia personal, pero no podía controlar las interpretaciones que surgirían tras su lanzamiento.

“La gente decidió interpretarla... y deciden interpretarlo como quieran”, expresó.

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