jueves 15  de  octubre 2026
DUELO

Confirman causa de muerte del actor RJ Mitte, famoso por su rol en "Breaking Bad"

Aunque se informó que un médico forense precisaría qué ocasionó la muerte tras la autopsia, se informó que no había signos que alertaran sobre un acto delictivo

Fotografía de archivo del 19 de julio de 2018 del actor estadounidense RJ Mitte durante la alfombra roja del estreno de la cuarta temporada de la serie de televisión Better Call Saul en San Diego (Estados Unidos). &nbsp;

Fotografía de archivo del 19 de julio de 2018 del actor estadounidense RJ Mitte durante la alfombra roja del estreno de la cuarta temporada de la serie de televisión "Better Call Saul" en San Diego (Estados Unidos).

 

EFE/ David Maung
Por Sofía Calvo

MIAMI.- El representante de RJ Mitte, quien dio vida a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, confirmó a la revista Variety que el actor murió por suicido.

El intérprete de 34 años perdió la vida el lunes 12 de octubre.

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Según lo reportado con la revista People, la Policía de Brownsville, en Texas, recibió una llamada de emergencia a las 12:50 p.m.. Al llegar al lugar, las autoridades constataron que RJ Mitte no tenía signos vitales.

“La causa y la forma de la muerte aún están por determinarse ya que actualmente hay una investigación en curso”, dijo entonces el Departamento de Policía.

Aunque se informó que un médico forense precisaría qué ocasionó la muerte tras la autopsia, se informó que no había signos que alertaran sobre un acto delictivo.

El mánager del artista señaló que su partida era trágica y destacó su trabajo y la lucha por: "los derechos de las personas con discapacidad”.

Fue “basándose en su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral” que él “aportó autenticidad” a su personaje en el show de televisión.

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