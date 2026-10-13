El Miami Fashion Week Summit debate sobre el futuro de la moda

MIAMI.- Como parte de la celebración del décimo aniversario de l Miami Fashion Week (MIAFW) , el programa presenta este 14 de octubre un espacio para debatir sobre el futuro de la moda, donde líderes del sector, creativos, innovadores tecnológicos, estudiantes y marcas, abordarán su perspectiva del panorama que atraviesa la industria.

El evento tendrá lugar en el Campus Wolfson del Miami Dade College, donde se acoge la edición del MIAFW Summit, en colaboración con el Miami Fashion Institute.

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Esta iniciativa busca servir de plataforma estratégica para reflexionar sobre la evolución del mercado global de la moda y cómo los avances tecnológicos pueden brindar un cambio importante y positivo en la industria.

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Sostenibilidad, innovación y ética

A diferencia del ambiente festivo y desfiles de alta costura, el Summit se ha consolidado como un espacio de diálogo abierto y transparente sobre los desafíos medioambientales, socioeconómicos y tecnológicos que enfrenta el sector.

Entre las temáticas principales del programa se encuentran:

Sostenibilidad y economía circular: Estrategias para concienciar sobre los límites medioambientales de la producción masiva y fomentar prácticas sostenibles en la cadena de suministro.

Tecnología e innovación digital: El impacto de la inteligencia artificial, la moda digital y los nuevos procesos de producción en la creación y comercialización de colecciones.

Ética y compromiso social: El impulso del talento emergente y la creación de un marco socioeconómico más justo para los diseñadores en desarrollo.

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Referentes y nuevas generaciones

Como cada año, este espacio nuevamente busca conectar a figuras internacionales y referentes con estudiantes del Miami Fashion Institute y creativos apasionado por la moda y el diseño, apostando por una formación académica y el desarrollo de la próxima generación de talentos en el sur de la Florida.

Entre los invitados destacados estará Yas Gonzalez, fundadora y directora creativa de House of Yas, quien marcará uno de los puntos claves del encuentro.

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Reconocida por su capacidad para entrelazar la herencia cultural caribeña y cubana con las tendencias contemporáneas de la alta costura, compartirá sus perspectivas sobre la identidad multicultural y narrativa visual para convertir las raíces en un activo diferenciador de diseño internacional; la inclusión de nuevas tecnologías, explorando el equilibrio entre el trabajo artesanal y la era digital; y una mentoría para el talento emergente.

La jornada del 14 de octubre culminará con una recepción que ofrecerá un espacio de networking para fomentar alianzas estratégicas y colaboraciones entre los asistentes e invitados del sector.

La cita es el miércoles 14 de octubre, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m., en el Campus Wolfson del Miami Dade College.