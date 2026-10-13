martes 13  de  octubre 2026
MODA

El Miami Fashion Week Summit debate sobre el futuro de la moda

Entre los invitados destacados estará Yas Gonzalez, fundadora y directora creativa de House of Yas, quien marcará uno de los puntos claves del encuentro

Miami Fashion Week Summit.&nbsp;

Miami Fashion Week Summit. 

Captura de pantalla/Instagram/miamifashionweek
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Como parte de la celebración del décimo aniversario del Miami Fashion Week (MIAFW), el programa presenta este 14 de octubre un espacio para debatir sobre el futuro de la moda, donde líderes del sector, creativos, innovadores tecnológicos, estudiantes y marcas, abordarán su perspectiva del panorama que atraviesa la industria.

El evento tendrá lugar en el Campus Wolfson del Miami Dade College, donde se acoge la edición del MIAFW Summit, en colaboración con el Miami Fashion Institute.

Lee además
La artista cubana Daymé Arocena. 
POLÉMICA

Daymé Arocena denuncia: "Nos cancelan concierto por ser coherentes con la causa de Cuba"
La serie conducida por Zay Harding renueva su contrato con CBS por dos temporadas más
SERIE

The Visioneers lleva a CBS historias sobre el futuro del planeta

Esta iniciativa busca servir de plataforma estratégica para reflexionar sobre la evolución del mercado global de la moda y cómo los avances tecnológicos pueden brindar un cambio importante y positivo en la industria.

Sostenibilidad, innovación y ética

A diferencia del ambiente festivo y desfiles de alta costura, el Summit se ha consolidado como un espacio de diálogo abierto y transparente sobre los desafíos medioambientales, socioeconómicos y tecnológicos que enfrenta el sector.

Entre las temáticas principales del programa se encuentran:

  • Sostenibilidad y economía circular: Estrategias para concienciar sobre los límites medioambientales de la producción masiva y fomentar prácticas sostenibles en la cadena de suministro.

  • Tecnología e innovación digital: El impacto de la inteligencia artificial, la moda digital y los nuevos procesos de producción en la creación y comercialización de colecciones.

  • Ética y compromiso social: El impulso del talento emergente y la creación de un marco socioeconómico más justo para los diseñadores en desarrollo.

Referentes y nuevas generaciones

Como cada año, este espacio nuevamente busca conectar a figuras internacionales y referentes con estudiantes del Miami Fashion Institute y creativos apasionado por la moda y el diseño, apostando por una formación académica y el desarrollo de la próxima generación de talentos en el sur de la Florida.

Entre los invitados destacados estará Yas Gonzalez, fundadora y directora creativa de House of Yas, quien marcará uno de los puntos claves del encuentro.

Reconocida por su capacidad para entrelazar la herencia cultural caribeña y cubana con las tendencias contemporáneas de la alta costura, compartirá sus perspectivas sobre la identidad multicultural y narrativa visual para convertir las raíces en un activo diferenciador de diseño internacional; la inclusión de nuevas tecnologías, explorando el equilibrio entre el trabajo artesanal y la era digital; y una mentoría para el talento emergente.

La jornada del 14 de octubre culminará con una recepción que ofrecerá un espacio de networking para fomentar alianzas estratégicas y colaboraciones entre los asistentes e invitados del sector.

La cita es el miércoles 14 de octubre, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m., en el Campus Wolfson del Miami Dade College.

Temas
Te puede interesar

Joaquín Sabina reflexiona sobre el fracaso del comunismo en Latinoamérica

Antonio Banderas da vida a Hernán Cortés en película que usará IA

La actriz Selma Blair enfrenta cargos por agresión durante un vuelo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Isaias entró con fuerza en la costa a última hora del viernes 9 de octubre como huracán de categoría 2, cerca de la localidad turística de Destin, Florida.
Daños y asistencia

Florida aún tiene miles de residentes sin electricidad tras el huracán Isaías

James Robertson.
PENA CAPITAL

El insólito caso del preso que asesinó a su compañero de celda para ser condenado a muerte en Florida

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.
VENEZUELA

Trump sugiere que habrá más detenciones contra miembros del régimen de Maduro

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
REHABILITACIÓN

DeSantis evalúa despliegue del estado para recuperar el Panhandle tras Isaias

El productor y músico estadounidense Sean Diddy Combs posa con el premio Global Icon en la sala de prensa durante los MTV Video Music Awards en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023. 
POLÉMICA

Hospitalizan en prisión a Sean "Diddy" Combs tras sufrir lesión en la cabeza

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
REHABILITACIÓN

DeSantis evalúa despliegue del estado para recuperar el Panhandle tras Isaias
Katie Zacharia, la nueva portavoz de la Casa Blanca.
WASHINGTON

Katie Zacharia se estrena como nueva portavoz de la Casa Blanca

Isaias entró con fuerza en la costa a última hora del viernes 9 de octubre como huracán de categoría 2, cerca de la localidad turística de Destin, Florida.
Daños y asistencia

Florida aún tiene miles de residentes sin electricidad tras el huracán Isaías

Logo del mayor banco en activos de Estados Unidos JP Morgan Chase.
SISTEMA FINANCIERO

Grandes bancos de EEUU incrementan sus ganancias en 3er trimestre

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.
VENEZUELA

Trump sugiere que habrá más detenciones contra miembros del régimen de Maduro