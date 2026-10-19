Familia de Cindy Crawford habla por primera vez de la muerte de su hijo Presley Gerber

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de "Palm Royale", de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.

MIAMI.- Casi un mes después del fallecimiento del modelo Presley Gerber a los 27 años, su familia compartió un mensaje conjunto en redes sociales para homenajear su memoria y agradecer las muestras de afecto recibidas.

La supermodelo Cindy Crawford, el empresario Rande Gerber y su hija Kaia Gerber publicaron una fotografía en blanco y negro tomada por el artista Sebastian Faena, acompañada de unas palabras dedicadas al joven tras su muerte registrada el pasado 20 de septiembre.

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En la publicación, el entorno familiar expresó el profundo duelo por el que atraviesan y destacó el valor de los años compartidos con el joven modelo.

A través del comunicado difundido en la plataforma Instagram, los integrantes de la familia Gerber-Crawford manifestaron su pesar ante la pérdida física del joven.

“Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro querido hijo y hermano (...) Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Era un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y siempre”, expresaron Cindy, Rande y Kaia.

Detalles del informe forense

De acuerdo con un informe del médico forense del condado de Los Ángeles obtenido por la revista People, Presley Gerber falleció mientras permanecía en un centro de rehabilitación en Santa Mónica. L

os registros de emergencia indican que las autoridades acudieron al lugar tras una llamada de alerta por paro cardíaco y posible sobredosis, determinando los agentes su deceso al llegar al recinto.

El Departamento de Policía de Santa Mónica precisó que el caso se investiga sin indicios de delito, a la espera de las determinaciones toxicológicas definitivas.