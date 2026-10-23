viernes 23  de  octubre 2026
PREMIOS

Fuerza Regida, Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos lideran los Billboard Latinos

El espectáculo reunió además las actuaciones de Cristian Castro y Ha*Ash, junto con los intérpretes urbanos Ivy Queen, Ozuna y Wisin

La banda mexicana Fuerza Regida asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theater en Miami Beach, Florida, el 17 de octubre de 2024.

La banda mexicana Fuerza Regida asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theater en Miami Beach, Florida, el 17 de octubre de 2024.

AFP/Giorgio Viera

MIAMI.- Peso Pluma, el artista más nominado con 17 menciones, terminó la noche con cuatro galardones, entre los que se destaca el premio a Artista Regional Mexicano del Año. La gala también reconoció a la española Rosalía, Prince Royce y Tito Double P, con tres premios por artista, y rindió un sentido homenaje a Juan Gabriel al cumplirse diez años de su fallecimiento.

"Ahora regresamos al estudio; después, vamos a disfrutar de un merecido descanso, pero no vamos a parar hasta conquistar el mundo", dijeron a EFE los artistas de Fuerza Regida.

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El grupo mexicano-estadounidense concentró cuatro de sus victorias en Marlboro rojo, elegida canción del año en las categorías Hot Latin Song, Streaming, Global 200 de música latina y regional mexicana.

Uno de los momentos más especiales de la noche lo protagonizó JOP (Jesús Ortiz Paz), el líder vocal de la agrupación, al hacer una videollamada a sus padres desde el escenario.

Bad Bunny a la cabeza

Por su parte, el ausente Bad Bunny recibió el premio al artista del año y el de gira del año, además de los correspondientes a artista latino del año en Global 200, artista masculino en Hot Latin Songs y Top Latin Albums, solista de Latin Rhythm y compositor del año.

Tampoco estaba en Miami Karol G, quien ganó el primer premio Artista de los Fans, una categoría que permitió al público elegir directamente a su favorito por primera vez en la historia de estos galardones.

La artista colombiana también fue reconocida como artista femenina del año en Hot Latin Songs y Top Latin Albums, mientras que 'Coleccionando heridas', su colaboración con Marco Antonio Solís, obtuvo el premio a la canción de Latin Pop del año.

La que sí dijo presente fue Rosalía, quien dedicó su premio del Salón de la Fama a artistas como Celia Cruz, Daddy Yankee y Rocío Dúrcal, quienes lo habían recibido antes, y agradeció la inspiración y el apoyo de Juan Luis Guerra, quien le entregó el galardón.

"Tú, un maestro entre maestros, me has hecho llorar, bailar y sentirme viva con tus canciones. Estoy en shock y creo que nunca olvidaré este momento ni haber recibido este premio de ti", afirmó.

Premio ícono

Rubén Blades dedicó el premio Ícono "a todos los artistas panameños" y agradeció a todas las orquestas con las que ha estado, entre ellas la de Willie Colón, así como a su familia y a sus maestros.

"El éxito nunca ocurre por sí mismo, es producto de mucha construcción. Hay mucha gente mejor que yo que no recibe el reconocimiento que merece. La oportunidad que recibí y el talento de otros me ayudaron a crear y desarrollar mi carrera como cantante, compositor, productor", expresó Blades.

Mientras tanto, el mexicano Cristian Castro, quien recibió el premio a la trayectoria, afirmó que lo aceptaba"en nombre del amor romántico y en nombre de la poesía que son lo más bello que he tenido y que Dios puso en mí junto con mi voz".

La ceremonia, conducida por Carmen Villalobos y Javier Poza, transmitida por Telemundo y Peacock desde el James L. Knight Center, dedicó uno de sus números musicales a Juan Gabriel, con conmovedoras interpretaciones de Carlos Rivera, Jessi Uribe, Pablo Alborán, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia.

El espectáculo reunió además las actuaciones de Cristian Castro y Ha*Ash, junto con los intérpretes urbanos Ivy Queen, Ozuna y Wisin.

Elvis Crespo y Víctor Manuelle formaron parte de la representación tropical de una programación que también contó con Manuel Turizo, Kapo, La Nueva Ola de la Cumbia y Melymel.

Completaron el cartel Erick Brian, Nanpa Básico, Nella, Pututi & Nesty, RIZA y SANTOS BRAVOS.

FUENTE: Con información de EFE

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