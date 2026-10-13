Joaquín Sabina reflexiona sobre el fracaso del comunismo en Latinoamérica

El cantautor y poeta Joaquín Sabina durante su actuación en el WiZink Center de Madrid el 20 de enero de 2020.

MIAMI.- En medio de los difíciles escenarios que atraviesan las naciones latinoamericanas gobernadas por los ideales comunistas, ha resurgido en redes sociales una declaración del cantautor español Joaquín Sabina sobre el fracaso de este movimiento político de izquierda.

Fue durante su participación en la presentación del documental Sintiéndolo mucho, dirigido por Fernando León de Aranoa, en Madrid, el 15 en noviembre de 2022, cuando el intérprete de Y nos dieron las diez y 19 días y 500 noches se pronunció hizo un repaso por las diversas revoluciones que se han suscitado en el siglo XX y XXI, aseverando que la mayoría ha fracasado y que el del comunismo ha sido feroz.

“El fracaso del comunismo ha sido feroz y la deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierdas. Ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos, oídos y cabeza para ver lo que está pasando”, dijo el cantante, icono cultural de España, quien se ha caracterizado por su activismo antifranquista.

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Rechazo de la izquierda

En su intervención, Sabina reconoce un hecho de su pasado, le duele la deriva de la izquierda por haber creído en ella.

Durante décadas, Sabina fue considerado una suerte de embajador cultural y afectivo de la izquierda latinoamericana y un ferviente simpatizante de los procesos revolucionarios de la región. Sin embargo, su evolución discursiva refleja el desencanto de toda una generación que observó cómo los ideales emancipadores iniciales se transformaban, según su criterio, en regímenes autoritarios, crisis humanitarias y derivas sectarias.

Las palabras de Joaquín Sabina resuenan actualmente en medio de un contexto difícil para algunos países de la región como Cuba, Nicaragua y Venezuela, estados que por años han sido golpeadas por regímenes autoritarios de izquierda y que son sus habitantes quienes sufren las consecuencias de políticas fallidas.