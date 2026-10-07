Lo que presenta la escena en Miami esta semana

El cantante colombiano Camilo abrió este sábado su nueva gira en Tenerife, donde ha hablado en una entrevista con EFE sobre sus proyectos y sobre su rol como padre, que va marcar su nuevo disco.

Camilo llega a Miami con la gira Para cuando sean mayores el viernes 9 de octubre. La cita es en el Kaseya Center. Más información en: www.kaseyacenter.com.

PREVENCIÓN COMUNITARIA La epidemiologa Dadilia Garcés pide acudir al médico ante síntomas de dengue y eliminar criaderos

Arcángel presenta La 8va Maravilla al Kaseya Center de Miami el domingo 11 de octubre. Más información en: www.kaseyacenter.com.

ESCENA

Sala Catarsis

Incompleta, de Paula Arcila, es una obra de teatro sobre cuatro personajes y una sola actriz en su momento más crudo. Funciones los sábados 10, 17 y 24 de octubre, en la Sala Catarsis del Teatro Trail, 3715 SW 8 St. Más información en: www.teatrotrail.com.

ARTES VISUALES

PAMM

La exposición Held in Layers reúne una selección de pinturas contemporáneas de la colección del PAMM, todas presentadas al público por primera vez. Se trata de las obras de los artistas Lucy Bull, Tomm El-Saieh, Justine Hill, Paulo Nimer Pjota y Clara Varas. Se puede visitar hasta el 7 de febrero. Más información en: www.pamm.org.

LETRAS

Books & Books

La chef y restauradora Mika León anuncia el lanzamiento del libro de cocina Cuban Soul, con una sesión de firmas y un encuentro con lectores. La cita es el lunes 12 de octubre en Books & Books, en Coconut Grove. Más información en: www.eventbrite.com.