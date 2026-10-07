Lo que presenta la escena en Miami esta semana

MÚSICA
Kaseya Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 08 al 16 de octubre
Kaseya Center
Camilo llega a Miami con la gira Para cuando sean mayores el viernes 9 de octubre. La cita es en el Kaseya Center. Más información en: www.kaseyacenter.com.
Arcángel presenta La 8va Maravilla al Kaseya Center de Miami el domingo 11 de octubre. Más información en: www.kaseyacenter.com.
Sala Catarsis
Incompleta, de Paula Arcila, es una obra de teatro sobre cuatro personajes y una sola actriz en su momento más crudo. Funciones los sábados 10, 17 y 24 de octubre, en la Sala Catarsis del Teatro Trail, 3715 SW 8 St. Más información en: www.teatrotrail.com.
PAMM
La exposición Held in Layers reúne una selección de pinturas contemporáneas de la colección del PAMM, todas presentadas al público por primera vez. Se trata de las obras de los artistas Lucy Bull, Tomm El-Saieh, Justine Hill, Paulo Nimer Pjota y Clara Varas. Se puede visitar hasta el 7 de febrero. Más información en: www.pamm.org.
Books & Books
La chef y restauradora Mika León anuncia el lanzamiento del libro de cocina Cuban Soul, con una sesión de firmas y un encuentro con lectores. La cita es el lunes 12 de octubre en Books & Books, en Coconut Grove. Más información en: www.eventbrite.com.