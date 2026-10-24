sábado 24  de  octubre 2026
POLÉMICA

Meghan Markle sabía desde 2018 que su padre consumía pornografía infantil

Markle envió una carta al diario The Sun en la que alude a esas "acusaciones inquietantes y perturbadoras" sobre Thomas, su padre

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, llegan al estreno europeo de la película El Rey León en Londres el 14 de julio de 2019.

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, llegan al estreno europeo de la película "El Rey León" en Londres el 14 de julio de 2019.

AFP/Tolga Akmen

LONDRES.- La duquesa de Sussex, Meghan Markle, aseguró que sabía desde 2018 que su padre consumía presuntamente pornografía infantil, y esa fue la razón por la que cortó todo contacto con él.

Markle envió una carta al diario The Sun en la que alude a esas "acusaciones inquietantes y perturbadoras" sobre su padre, una afirmación que se produce solo horas después de que su hermanastro Thomas Markle Jnr denunciara al padre de ambos por haber descubierto en su poder "cientos, si no miles" de imágenes de pornografía y abuso infantil.

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En su carta al diario, Meghan dijo sentirse "afligida por las noticias conocidas en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que han podido ser dañados", pero añade que ya en 2018 la policía británica compartió con ella una carta que contenía esas acusaciones "perturbadoras".

Y pide entonces "que se entienda que todas las distancias (que puse) con mi padre y mi decisión de no permitirle ningún contacto con nuestros hijos tenían una razón: protegerlos". Lamenta además "las tergiversaciones de ciertos medios durante años" sobre las razones de la frialdad con su padre.

Acusaciones

Las noticias recientes a las que alude la esposa del príncipe Enrique, ahora residente en el Reino Unido, se refieren a la acusación desvelada en las últimas horas por Thomas Markle Jnr de que encontró en casa de su padre en Cebú (Filipinas), donde residía hasta el pasado mayo, una gran cantidad de material pedófilo.

Todo ese material se encontraba en cuatro cajas que el padre había abandonado en su casa tras salir precipitadamente de Cebú al sufrir un infarto que le costó la amputación de una pierna.

Thomas Markle Jnr dijo a The Sun que no tuvo otra opción sino denunciar a su propio padre, y añadió que no piensa volver a dirigirle la palabra.

Las imágenes que el hijo encontró eran de niñas "no mayores de 10 u 11 años" que participaban en actos sexuales en distintos lugares, y según él era posible reconocer la casa mexicana que el padre ocupó durante unos años en Rosarito (Baja California).

FUENTE: Con información de EFE

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