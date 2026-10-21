Miami anuncia un parque dedicado a Celia Cruz en la Pequeña Habana

El comisionado Ralph "Rafael" Rosado habla sobre el proyecto y la importancia del legado de Celia Cruz.

Omer Pardillo, albacea del legado de Celia Cruz, se dirige a los presentes durante el anuncio del parque en honor a la cantante.

MIAMI.— La música y el legado de Celia Cruz tendrán un nuevo espacio en Miami con un parque en su honor.

Se trata de una iniciativa impulsada por el comisionado Ralph “Rafael” Rosado, quien se propuso rendir tributo a una de las figuras más emblemáticas de la música latina y de la cultura cubana.

El anuncio del Celia Cruz Park se realizó el miércoles 21 de octubre, en el marco de la presentación de los diseños del proyecto, coincidiendo con el que habría sido el cumpleaños número 101 de la artista.

Según explicó Rosado, la idea surgió en enero de este año, mientras su equipo organizaba la tradicional parada de los Tres Reyes Magos en el área.

“Cuando estábamos montando las carrozas, miré hacia el lado y me di cuenta de que había un terreno aquí a la venta. Y digo: ‘Mira, ese es el lugar más especial, porque por aquí hay mucha atención, muchos carros, muchas personas caminando’. Y yo creo que voy a comprar ese terreno y hacer un parque en homenaje a Celia Cruz”, contó el comisionado de Miami por el distrito 4.

Rosado destacó la importancia de honrar a una artista cuya influencia trasciende la música y forma parte de la historia de la comunidad cubana en el exilio.

“Es una persona tan importante en la historia de Cuba y de nuestras familias cubanoamericanas aquí en Miami y en el resto del país”, expresó.

Un parque para la Guarachera de Cuba

Uno de los espacios principales del Celia Cruz Park será la plaza Azúcar, en referencia a la expresión que la cantante popularizó. A diferencia de los parques tradicionales, no estará concebido como un área de juegos infantiles o recreación para mascotas, sino como un punto de encuentro para residentes y visitantes.

“Es diferente a los otros parques que tenemos en el distrito y en la ciudad. Es un lugar donde las personas que viven por aquí cerquita, que están visitando, pueden venir y disfrutar”, explicó Rosado, quien adelantó que la intención es organizar conciertos varias veces al año.

La propuesta busca ofrecer un ambiente para escuchar música, compartir con familiares y amigos, al tiempo que celebra la herencia cubana que tan impregnada está en Miami.

“Le va a dar a la comunidad un lugar festivo, un lugar para compartir y hablar. Algo que le recuerde a la herencia cubana, a la herencia hispana, y un lugar donde uno pueda celebrar”, añadió el comisionado.

El diseño fue desarrollado por el equipo de la ciudad con la participación de Rosado, quien señaló que se involucró en la planificación del espacio. La propuesta contempla una estética colorida y festiva, inspirada en la personalidad de la artista.

"Lo diseñamos nosotros en la ciudad. Yo estoy bien involucrado en todas las obras de parque y de diferentes arreglos que estamos haciendo en el distrito 4. Nos sentamos y diseñamos algo que yo creo que va a ser muy especial", dijo el comisionado.

Un homenaje permanente

Para Omer Pardillo, albacea del legado de Celia Cruz, la creación del parque representa un reconocimiento significativo a la relación de la Reina de la Salsa con Miami, ciudad que visitó en numerosas ocasiones y donde su música continúa formando parte de la vida cotidiana.

“Aunque Celia nunca vivió en Miami, esta ciudad tuvo muchas raíces con Celia. La música de Celia, yo creo que es el soundtrack (banda sonora) de esta ciudad. La visitaba muchísimo”, afirmó Pardillo.

El representante del legado de la cantante también destacó la iniciativa de Rosado de dedicarle un espacio que perpetúe su memoria y permita a las nuevas generaciones acercarse a su historia.

“Esta idea del comisionado Ralph Rosado, de nombrar este parque Azúcar, Parque Celia Cruz, para la eternidad, su voz lo dice todo”, comentó.

Pardillo adelantó que el parque reflejará la esencia de la artista, además, tendrá una estatua.

“Los colores de Celia, colores de alegría, colores de esperanza. Y al final, alegría, porque Celia era siempre alegría”, manifestó Pardillo.

Más allá del homenaje artístico, Pardillo considera que el espacio tendrá una función comunitaria al ofrecer un lugar de encuentro para personas de distintas edades.

“Primeramente, que la comunidad tenga un lugar para reunirse, que puedan los niños, los abuelos disfrutar de él. Es un espacio que la ciudad lo está haciendo para eso. Y, a la vez que disfruten, pues también honrar la memoria de Celia”, señaló Pardillo.

Con una trayectoria internacional que la convirtió en una de las grandes embajadoras de la música cubana, Celia Cruz dejó una huella que continúa viva entre distintas generaciones. Su voz, su energía y su inconfundible “¡Azúcar!” se convirtieron en símbolos de alegría y orgullo cultural para millones de admiradores.

De acuerdo con Rosado, las obras están previstas para comenzar en enero de 2027 y concluir durante el verano de ese año. La ubicación será en la calle 7 y la 27 avenida del suroeste de Miami, frente al edificio de Miami Dade College.