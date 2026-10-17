Miami-Dade reconoce al chef español Felipe Pérez Montero por su aporte a la gastronomía

MIAMI.- La gastronomía española y su aporte a la diversidad cultural de Miami fueron protagonistas del cierre del Mes de la Herencia Hispana, con el reconocimiento que la comisionada del condado de Miami-Dade Vicki L. López otorgó al chef español Felipe Pérez Montero por su trayectoria culinaria y sus contribuciones a la escena gastronómica local.

La distinción del distrito 5 se entregó el miércoles 14 de octubre en el restaurante Jamón Ibérico Pata Negra, propiedad del chef, durante un encuentro que reunió a residentes, empresarios y miembros de la comunidad, informaron mediante un comunicado.

Nacido en Ávila, España, Pérez Montero ha dedicado décadas a preservar y difundir los sabores y las tradiciones de la cocina española. Su trayectoria profesional lo llevó a trabajar en Madrid, Liverpool y Caracas, además de desempeñarse a bordo de cruceros de Carnival Cruise Line, antes de establecerse en Miami, reza la nota de prensa enviada a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Estoy sumamente agradecido por el reconocimiento de la comisionada López y del condado. Ha sido un honor, como español, traer nuestra gastronomía y cultura al condado de Miami-Dade durante los últimos 30 años”, expresó el chef.

A lo largo de su carrera, Pérez Montero ha sido chef y propietario de varios restaurantes, entre ellos Cervantes, Casa Juancho, Las Cuevas de Sacromonte y Jamón Ibérico Pata Negra.

Su trabajo se ha centrado en la cocina tradicional española, con especial atención a los platos regionales, las técnicas culinarias y las costumbres gastronómicas que forman parte de la identidad de España.

Entre sus logros también figura haber ganado el Festival del Arroz durante su etapa en Cervantes.

La gastronomía como lazo cultural

Para López, reconocer la trayectoria del cocinero es una manera de celebrar la herencia española y su contribución a la identidad multicultural del sur de Florida.

“Mi herencia española siempre ha sido una parte muy especial de quien soy, así que poder culminar el Mes de la Herencia Hispana honrando al chef Felipe Pérez Montero, alguien que ha dedicado su vida a compartir las tradiciones y los sabores de España, fue un verdadero placer”, afirmó la comisionada.

López destacó, además, el papel de la gastronomía como lazo entre comunidades y generaciones.

“La comida tiene una manera muy especial de unir a las personas y mantener vivas nuestras tradiciones. El chef Felipe ha dedicado su vida a compartir los sabores de España con los demás, y tenemos la suerte de que haya elegido traer su talento y pasión a Miami”, añadió.

Durante la celebración del Mes de la Herencia Hispana, la comisionada subrayó la diversidad de los países que conforman la comunidad hispana de Miami-Dade, cada uno con sus propias costumbres, gastronomía, música e historia, pero unidos por semejanzas culturales.

El encuentro en Jamón Ibérico Pata Negra sirvió para destacar el papel de los restaurantes en la preservación y difusión de las tradiciones.