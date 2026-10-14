Premios La Musa reconocen en Miami el talento de compositores latinos

La cantante cubana Lucrecia posa con el premio La Musa al legado de Celia Cruz.

MIAMI.- La 13 edición de Premios La Musa se celebró el 14 de octubre en el Flamingo Theater Bar, donde se encontraron destacadas figuras de la música latina.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó en la alfombra con algunos de los homenajeados que son ingresados al Salón de la Fama de los Compositores Latinos la noche del miércoles.

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Danny Daniel, Sergio George, Kike Santander, Omar Alfanno, Gianmarco, Emilio Estefan, Lupita Infante y Yoel Henríquez reflexionaron sobre la importancia de continuar reconociendo el trabajo de las mentes detrás de las canciones, muchas de las cuales han alcanzado un éxito inimaginable en voces de otros intérpretes.

Desde España, la cubana Lucrecia llegó para recoger el premio que se entrega al legado universal de Celia Cruz, la Reina de la Salsa.

Rudy Pérez, fundador de La Musa Awards junto a Desmond Child, recalcó cuán necesaria es la misión de estos premios en tiempos en los que ya no surgen grandes canciones.