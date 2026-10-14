miércoles 14  de  octubre 2026
MÚSICA

Premios La Musa reconocen en Miami el talento de compositores latinos

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con algunos de los homenajeados que son ingresados al Salón de la Fama de los Compositores Latinos la noche del 14 de octubre

La cantante cubana Lucrecia posa con el premio La Musa al legado de Celia Cruz.&nbsp;

La cantante cubana Lucrecia posa con el premio La Musa al legado de Celia Cruz. 

Wilma Hernández/ DLA
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ

MIAMI.- La 13 edición de Premios La Musa se celebró el 14 de octubre en el Flamingo Theater Bar, donde se encontraron destacadas figuras de la música latina.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó en la alfombra con algunos de los homenajeados que son ingresados al Salón de la Fama de los Compositores Latinos la noche del miércoles.

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Desde España, la cubana Lucrecia llegó para recoger el premio que se entrega al legado universal de Celia Cruz, la Reina de la Salsa.

Rudy Pérez, fundador de La Musa Awards junto a Desmond Child, recalcó cuán necesaria es la misión de estos premios en tiempos en los que ya no surgen grandes canciones.

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