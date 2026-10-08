jueves 8  de  octubre 2026
MÚSICA

Travis Scott, Charli XCX y David Guetta lideran cartel del Estéreo Picnic de Bogotá

La decimosexta edición del festival se celebrará los próximos 19, 20 y 21 de marzo de 2027 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar

El rapero estadounidense Travis Scott actúa en el escenario durante la 66ª Entrega Anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024. &nbsp; &nbsp;

El rapero estadounidense Travis Scott actúa en el escenario durante la 66ª Entrega Anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024.

 

 

AFP/Valerie Macon

BOGOTÁ.- El Festival Estéreo Picnic (FEP) presentó este jueves el cartel de su edición de 2027, que tendrá como principales figuras al rapero estadounidense Travis Scott y a la británica Charli XCX, además de una amplia programación que reunirá durante tres días en Bogotá a artistas de géneros como el rock, el pop, la electrónica y la música urbana.

La decimosexta edición del festival se celebrará los próximos 19, 20 y 21 de marzo de 2027 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en una programación de unos ochenta artistas que también incluye a nombres como David Guetta, Arcángel, Avenged Sevenfold, The Neighbourhood, Rawayana, The Prodigy, Milo J y Sombr.

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El cartel incorpora además propuestas internacionales como Fontaines D.C., Amelie Lens, Khruangbin, The War on Drugs, Raye, Cage The Elephant, Kasabian, Four Tet, Nina Kraviz, Leon Bridges, Bicep, The Avalanches, Boys Noize, Tiga y Nicola Cruz.

Tres jornadas de música

España tendrá representación con Amaia, Lola Índigo y Depresión Sonora, tres propuestas que recorren diferentes vertientes de la escena musical del país.

La programación también reúne a artistas latinoamericanos como el argentino El Mató a un Policía Motorizado, el uruguayo Lechuga Zafiro, el ecuatoriano Nicola Cruz, además de propuestas colombianas como Mitú, Verraco, La Ramona, Chuwi, Keke Minowa, Gotshell, Siete Catorce, Conjunto Media Luna, Ela Conem y Encarta 98.

El festival, que se ha consolidado como uno de los principales encuentros musicales de Colombia y de la región, volverá a ocupar durante tres jornadas el Parque Simón Bolívar, después de que su edición de 2026 reuniera a más de 140.000 asistentes y contara con un centenar de artistas distribuidos en nueve escenarios.

El anuncio amplía así la apuesta del FEP por combinar grandes figuras de la música internacional con artistas latinoamericanos, colombianos y nuevas propuestas de la escena alternativa.

FUENTE: Con información de EFE

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