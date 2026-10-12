Alcaraz estalla en Shanghái y cae ante Bergs tras quejarse de las pelotas

El español Carlos Alcaraz devuelve un golpe al belga Zizou Bergs durante su partido individual masculino en el torneo de tenis Masters de Shanghái, el 12 de octubre de 2026.

Carlos Alcaraz perdió los nervios durante el primer set de su partido contra el belga Zizou Bergs en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái. El español, que acababa de sufrir una rotura de servicio, descargó su frustración por las condiciones de juego y, en particular, por el comportamiento irregular de las pelotas, antes de ceder el parcial por 5-7 en 58 minutos.

El murciano, de 23 años y número tres del mundo, se encontró con un rival de 27 años y situado en el puesto 39 del ranking ATP que jugó sin complejos, con una propuesta agresiva y dispuesto a poner en aprietos al reciente campeón del torneo de Tokio.

Fútbol Vinícius, contra las cuerdas: la Champions, su oportunidad ante el ascenso de Diomande

La frustración de Alcaraz fue especialmente evidente cuando se dirigió a sí mismo y a su equipo, con su entrenador principal, Samuel López, como destinatario de sus quejas. «No lo entiendo, que una bola me bote y la otra me despiste. ¡No puedo, tío! ¡No puedo jugar así!», exclamó el español, molesto por las diferencias en el bote de las pelotas.

El tenista insistió en su protesta con un gesto que ilustraba la trayectoria irregular que percibía en la pista. «Una bola me va así y la otra me bota arriba. ¡No lo entiendo, no lo entiendo! No puedo jugar así a tenis, por intuición», manifestó durante su intenso monólogo.

Las quejas no eran nuevas en Shanghái. Alejandro Davidovich también había mostrado su malestar por el comportamiento de las pelotas durante su partido del día anterior, en una superficie rápida que, según las sensaciones de los jugadores, se ve condicionada por el desgaste del material.

Tras perder el primer parcial, Samuel López trató de tranquilizar a su pupilo y animarlo a recuperar su mejor versión. «Limítate a hacer tu tenis, métete y con alegría. Y si se tiene que fallar, que se falle, pero bien fallado. Pégale a la pelota, valiente, venga, vamos ahí, tío. Vamos, que a esto se le da la vuelta», le aconsejó el técnico alicantino.

Sin embargo, las dudas de Alcaraz persistieron al comienzo del segundo set. «Tengo un problema de vista o algo, definitivamente», comentó, todavía desconcertado por las condiciones de juego.

Shanghái tampoco es un torneo que haya ofrecido demasiadas alegrías al español en sus participaciones anteriores. En 2023 cayó en octavos de final ante Grigor Dimitrov, en 2024 perdió en cuartos frente a Tomas Machac y en 2025 se dio de baja.

Con una pista rápida, unas pelotas que generaban su malestar y un Bergs decidido a aprovechar cada oportunidad, Alcaraz afrontó el resto del encuentro con el desafío de recuperar la concentración y encontrar soluciones para cambiar el rumbo del partido.

La frustración de Alcaraz terminó trasladándose al marcador. El murciano no pudo remontar ante un sólido Bergs, que cerró el encuentro en el desempate del segundo set para sellar una victoria por 7-5 y 7-6 (7-4), después de dos horas y tres minutos de juego.

El español se despide así del Masters 1000 de Shanghái en tercera ronda, sin encontrar respuestas ante la agresividad del belga y las condiciones de una pista que volvió a generar sus quejas. La derrota supone un nuevo tropiezo para Alcaraz en un torneo en el que su mejor resultado hasta ahora había sido alcanzar los cuartos de final en 2024.