Astros de Houston no renuevan al boricua Joe Espada y lo apartan del cargo de mánager

El puertorriqueño Joe Espada durante su etapa como mánager de los Astros de Houston

HOUSTON.- Los Astros de Houston confirmaron de manera oficial, a través de un comunicado, que no renovarán el contrato del mánager Joe Espada, quien dejará el cargo al finalizar octubre tras tres temporadas al frente del equipo.

El boricua, sucesor de Dusty Baker, registró 256 victorias y 229 derrotas y condujo al club a dos apariciones en la ronda de comodines de la postemporada durante tres años.

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"Estamos agradecidos por el duro trabajo de Joe, su pasión por el juego y su compromiso con los Astros de Houston. Representó a los Astros y a la comunidad de Houston de la manera más positiva. Le deseamos lo mejor a él y a su familia de cara al futuro", dijo Jim Crane, propietario y presidente de los Astros en la misiva.

Previo a la serie de comodines en la que los Astros fueron barridos en dos juegos por los Medias Blancas de Chicago, Espada fue consultado un par de veces sobre su futuro y la respuesta fue similar en ambas ocasiones.

“Mi destino no está en un juego, está en las manos del Señor”, comentó el ahora exdirigente de los Astros.

“Respeto el proceso y me siento muy afortunado de haber estado aquí durante más de nueve años y de haber vivido tantos títulos de división, Series de Campeonato, Series Mundiales, incluso ganando una”, dijo. “Como entrenador asistente, como mánager, he presenciado muchos momentos grandiosos, así que, obviamente, me gustaría seguir disfrutando de esos momentos”.

¿Próximo capítulo?

Un día antes de que se conociera oficialmente el despido de Espada, varios reportes de la prensa especializada anunciaron que el puertorriqueño estaría programado para una entrevista para el cargo de mánager de los Marineros de Seattle.

Los Marineros dejaron claro, según MLB.com, tras despedir a Dan Wilson tenían la intención de contratar a su nuevo mánager fuera de la organización.

“Necesitamos ideas nuevas”, dijo Dipoto en una rueda de prensa de fin de temporada hace dos semanas. “Necesitamos algo nuevo. Podría ser un cambio en la programación. Podría ser un cambio en el mensaje. Podría ser un cambio en el lenguaje. Colaboraremos con quien sea nuestro futuro director técnico e intentaremos encontrar a la persona adecuada”.

Omar López, una opción con credenciales de campeón

Los Astros también confirmaron la continuidad de varios integrantes del cuerpo técnico para la temporada 2027, entre ellos el entrenador de pitcheo Josh Miller, el entrenador de primera base Dave Clark, el coordinador de campo de Grandes Ligas Jason Bell, el entrenador de bateo Víctor Rodríguez y el receptor del bullpen Javier Bracamonte.

El coach de banca Omar López, por su parte, recibió la oportunidad de permanecer en la organización en un nuevo rol, una decisión que abre interrogantes sobre su futuro dentro del equipo.

El venezolano conoce la estructura de Houston, donde trabaja desde 1999, y cuenta con experiencia como dirigente en las Ligas Menores y en el béisbol del Caribe. Además, viene de conducir a Venezuela a conquistar su primer título del Clásico Mundial de Béisbol, un resultado que refuerza sus credenciales de liderazgo.

Aunque los Astros no han anunciado quién sustituirá a Joe Espada, la trayectoria de López, su conocimiento del equipo y sus resultados recientes lo convierten en un nombre a seguir en la definición del próximo mánager.

En contraste, el instructor de receptores Tim Cossins, el entrenador de planificación de juegos Tommy Kawamura, el coach de tercera base Tony Perezchica, el asistente de bateo Anthony Iapoce y el asistente de pitcheo Ethan Katz no regresarán para la próxima campaña.