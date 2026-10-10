Barcelona golea al Getafe y el Atlético vence sobre la hora

El delantero brasileño del Barcelona, Gabriel Jesus (derecha), número 09, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Getafe CF en el estadio Camp Nou de Barcelona el 10 de octubre de 2026.

El Barcelona mantuvo su marcha triunfal en LaLiga al golear 3-0 al Getafe este sábado, mientras que el Atlético de Madrid se impuso 2-1 al Alavés con un tanto en los minutos finales, en la octava jornada del campeonato español.

Anthony Gordon abrió el marcador para el conjunto azulgrana apenas a los dos minutos, Gabriel Jesús amplió la ventaja a la media hora y Jules Koundé sentenció el encuentro en el minuto 73. El equipo dirigido por Hansi Flick volvió a demostrar su superioridad pese a las rotaciones introducidas tras el parón internacional.

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«Estamos jugando muy bien», afirmó Gabriel Jesús a DAZN después del partido.

El vigente campeón liguero no acusó las ausencias ni los cambios en su alineación, entre ellos la baja de Raphinha, quien regresó de sus compromisos con la selección brasileña. El triunfo permitió al Barcelona continuar su racha de victorias y mantener el liderato con cinco puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid.

El encuentro también sirvió como homenaje a Pedro Rodríguez, campeón del mundo con España en 2010, quien realizó el saque de honor después de anunciar su retirada del fútbol esta semana.

Gordon y Gabriel Jesús encarrilan el triunfo

El Barcelona tomó ventaja rápidamente gracias a un disparo de Anthony Gordon desde la frontal del área en el minuto 2, su primer gol con la camiseta azulgrana.

Con el marcador a favor, los locales controlaron el juego ante un Getafe replegado, que apenas consiguió inquietar al guardameta Joan García.

En el minuto 30, Gabriel Jesús aprovechó un error del argentino Zaid Romero para recuperar el balón, internarse hacia el centro y conectar un disparo ajustado al palo. El delantero brasileño, incorporado al equipo en la última ventana del mercado de fichajes, alcanzó así su segundo tanto en cuatro apariciones ligueras.

«Jugar con estos jugadores es muy fácil y eso me facilita tener ocasiones», explicó el atacante.

El Barcelona mantuvo el dominio después del descanso y encontró el tercer gol en el minuto 73, cuando Koundé remató a bocajarro un centro de Lamine Yamal.

El defensor francés celebró su primer tanto en LaLiga esta temporada y alcanzó los 194 partidos oficiales con el conjunto azulgrana, convirtiéndose en el futbolista francés con más encuentros disputados con el club y superando el registro de Eric Abidal.

El Atlético remonta ante un Alavés con diez

Por su parte, el Atlético de Madrid consiguió una sufrida victoria por 2-1 en su visita al Alavés. Alejandro Grimaldo adelantó a los rojiblancos en el minuto 33, Lucas Boyé empató de penalti en el tiempo añadido de la primera parte y Cristian Romero marcó el tanto decisivo en el 87.

Al Atlético le costó encontrar su ritmo ante un rival vertical, pero fue ganando terreno hasta que Grimaldo culminó una combinación con Jonathan David para abrir el marcador.

El Alavés reaccionó antes del descanso, cuando Boyé transformó un penalti cometido por Robin Le Normand en el minuto 45+6.

Tras la reanudación, Diego Simeone dio entrada a Julián Álvarez y Álex Baena para aumentar la intensidad ofensiva. La expulsión de Ángel Pérez en el minuto 61, tras una dura entrada sobre Álvarez, dejó al conjunto local en inferioridad numérica.

El Atlético aprovechó la ventaja para presionar y encerrar a su rival. Finalmente, Baena puso un centro al segundo palo y Romero apareció de cabeza en el minuto 87 para sellar la remontada.

«Lo trabajamos de todas las maneras para llegar al gol y necesitábamos ganar este partido», declaró Simeone tras el encuentro.

La jornada concluirá este sábado con el duelo entre el Real Madrid y el Villarreal.