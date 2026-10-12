Cerveceros de Milwaukee golpean primero y vencen a los Dodgers en la Serie de Campeonato

Luis Lara #18 de los Cerveceros de Milwaukee conecta un sencillo productor de carrera durante la quinta entrada contra los Dodgers de Los Ángeles

Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron este domingo 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, impulsados por un jonrón de Brice Turang, un sencillo decisivo del venezolano Luis Lara y una sólida actuación de su cuerpo de relevistas.

Milwaukee tomó ventaja en la serie al mejor de siete encuentros y dio el primer paso en su objetivo de regresar a la Serie Mundial, mientras los Dodgers comenzaron con una derrota su intento de conquistar su tercer título consecutivo de las Grandes Ligas.

El equipo de Wisconsin, que terminó la temporada regular con 103 victorias, encontró en su bullpen la clave para contener a una de las ofensivas más peligrosas de las Mayores. Los relevistas trabajaron cuatro entradas y dos tercios sin permitir carreras, y el cerrador Trevor Megill aseguró el triunfo pese a las dificultades en el último episodio.

Los Ángeles tomó la delantera en la segunda entrada, cuando Shohei Ohtani anotó tras un sencillo de Andy Pages. Sin embargo, Turang empató el encuentro en el cuarto inning con un cuadrangular solitario, su segundo jonrón de esta postemporada.

La diferencia llegó en el quinto episodio. Luis Lara conectó un sencillo que permitió a Garrett Mitchell pisar el plato con la carrera que terminaría siendo decisiva para los Cerveceros.

El abridor Jacob Misiorowski no completó seis entradas, pero destacó el trabajo colectivo del equipo para sacar adelante un encuentro exigente.

"No pensé que tendría mi mejor repertorio, pero fue suficiente para sacar adelante el partido", reconoció el lanzador, quien también elogió la defensa y la labor de los relevistas.

Los Dodgers tuvieron una última oportunidad en la novena entrada, cuando Megill concedió dos bases por bolas. No obstante, Mookie Betts conectó un elevado que puso fin a las aspiraciones de remontada del conjunto californiano.

La victoria también representa una oportunidad de revancha para Milwaukee, que fue barrido por los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2025. Los Cerveceros buscan disputar la Serie Mundial por segunda vez en su historia, después de su participación en 1982, cuando cayeron ante los Cardenales de San Luis.

El segundo encuentro se disputará este lunes, nuevamente en Milwaukee. Los Dodgers buscarán igualar la serie con el japonés Yoshinobu Yamamoto, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2025, como abridor. Por los locales, Jacob Misiorowski abrió el primer partido, mientras que Los Ángeles confía en la experiencia de Yamamoto para responder al tropiezo inicial.

El mánager Dave Roberts pidió a sus jugadores pasar página y mantener la confianza en una eliminatoria que todavía tiene mucho camino por recorrer.