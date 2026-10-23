viernes 23  de  octubre 2026
Béisbol

Definidos los abridores para el primer juego de la Serie Mundial entre Rays y Brewers

Nick Martínez abrirá por los Rays y Jacob Misiorowski por los Brewers en el primer juego de la Serie Mundial 2026, este viernes 23 de octubre

Se observan letreros de la Serie Mundial durante un entrenamiento previo al primer partido de la Serie Mundial de 2026 entre los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers en el American Family Field el 22 de octubre de 2026 en Milwaukee

Se observan letreros de la Serie Mundial durante un entrenamiento previo al primer partido de la Serie Mundial de 2026 entre los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers en el American Family Field el 22 de octubre de 2026 en Milwaukee

Afp
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Nick Martínez será el encargado de abrir por Tampa Bay, mientras que Jacob Misiorowski subirá al montículo por Milwaukee en el primer compromiso del Clásico de Otoño.

Los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers ya tienen definidos a sus lanzadores abridores para el primer juego de la Serie Mundial 2026, que comenzará este viernes 23 de octubre. Nick Martínez asumirá la responsabilidad por el conjunto de Tampa Bay, mientras que Jacob Misiorowski será el encargado de iniciar por Milwaukee.

Lee además
El cubano Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, celebra luego de que su equipo consiguiera el pase a la Serie Mundial, el 19 de octubre de 2026.
BÉISBOL

Rays y Cerveceros chocan en una Serie Mundial que desafía creencias y nóminas
El venezolano Jackson Chourio, número 11 de los Cerveceros de Milwaukee, recorre las bases tras conectar un jonrón en la cuarta entrada contra los Cachorros de Chicago en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el American Family Field, el 6 de octubre de 2025 en Milwaukee, Wisconsin. 
BÉISBOL

Caminero vs. Chourio: Dominicana y Venezuela se vuelven a ver las caras, ahora en la Serie Mundial

El mánager de los Rays, Kevin Cash, confirmó este jueves su decisión de confiar en el experimentado derecho de 36 años, quien tendrá la misión de marcar el camino para su equipo en el arranque de la serie por el campeonato de las Grandes Ligas.

«Cuando Nick lanza, ganamos», aseguró Cash, según declaraciones recogidas por Michael Bier, de Foul Territory. «Estamos emocionados de entregarle la pelota para el primer juego y veremos cómo avanzamos a partir de ahí».

Nick Martínez recibe la confianza de Kevin Cash

La elección de Martínez también responde a la planificación del cuerpo técnico de Tampa Bay, que busca conceder descanso adicional a Drew Rasmussen y Freddy Peralta, quienes también estaban considerados como posibles abridores para el primer encuentro.

Martínez llega a esta cita después de una destacada actuación en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana frente a los Cleveland Guardians.

En aquella presentación, el derecho se acreditó la victoria tras permitir apenas una carrera limpia y dos imparables durante cinco entradas y un tercio, una actuación que reforzó la confianza del cuerpo técnico en su capacidad para responder en momentos decisivos.

Jacob Misiorowski abrirá por Milwaukee

Por su parte, los Brewers apostarán por Jacob Misiorowski para iniciar el primer enfrentamiento de la Serie Mundial.

El duelo entre Martínez y Misiorowski pondrá frente a frente a dos lanzadores con perfiles diferentes, en un compromiso que puede resultar determinante para establecer el ritmo de la serie.

Tampa Bay buscará aprovechar la experiencia de Martínez, mientras que Milwaukee intentará comenzar con una victoria que le permita tomar ventaja en la lucha por el título de las Grandes Ligas.

Temas
Te puede interesar

¡Habrá campeón inédito en MLB! Rays retan a los Cerveceros en la Serie Mundial 2026

Poder latino mantiene vivo el sueño de los Rays de volver a la Serie Mundial

Imperio de los Dodgers se tambalea tras un inaudito colapso

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado Marco Rubio brinda con el ministro del exterior de la India, Subrahmanyam Jaishankar.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio concluye su visita a India y sienta bases para posible acuerdo energético

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a funcionarios de Miami-Dade habla sobre la Enmienda 3. 
DETALLES PARA VOTAR

Enmienda 3 en Florida: oportunidad única de bajar impuestos sin recortar servicios

Imagen de un avión de combate estadounidense F-35B
INDUSTRIA MILITAR

El Pentágono anuncia la compra de 850 cazas F-35 en diez años

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
NO DINERO, NO CUSTODIOS

Sheriff de Miami-Dade elimina programa de sargentos de armas para ahorrar $4,1 millones

La congresista federal de origen somalí, Ilhan Omar, enfrenta investigación por fraude migratorio.
EEUU

Documentos revelarían dos líneas de investigación contra Ilhan Omar por presunto fraude migratorio

Te puede interesar

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
NO DINERO, NO CUSTODIOS

Sheriff de Miami-Dade elimina programa de sargentos de armas para ahorrar $4,1 millones

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen publicada por el Departamento de Defensa muestra al Comando Norte de Estados Unidos y al Comando de Transporte de Estados Unidos apoyando los vuelos de deportación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante transporte aéreo militar, en Fort Bliss, Texas.
MIGRACIÓN

EEUU roza el millón de deportaciones en el segundo mandato de Trump

La congresista federal de origen somalí, Ilhan Omar, enfrenta investigación por fraude migratorio.
EEUU

Documentos revelarían dos líneas de investigación contra Ilhan Omar por presunto fraude migratorio

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a funcionarios de Miami-Dade habla sobre la Enmienda 3. 
DETALLES PARA VOTAR

Enmienda 3 en Florida: oportunidad única de bajar impuestos sin recortar servicios

El intercambio de experiencias permitió acercar distintas perspectivas sobre la prevención del antisemitismo y construcción  de la confianza.
EVENTO

Denver reúne a líderes para enfrentar el antisemitismo y la desinformación