Definidos los abridores para el primer juego de la Serie Mundial entre Rays y Brewers

Se observan letreros de la Serie Mundial durante un entrenamiento previo al primer partido de la Serie Mundial de 2026 entre los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers en el American Family Field el 22 de octubre de 2026 en Milwaukee

Nick Martínez será el encargado de abrir por Tampa Bay, mientras que Jacob Misiorowski subirá al montículo por Milwaukee en el primer compromiso del Clásico de Otoño.

Los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers ya tienen definidos a sus lanzadores abridores para el primer juego de la Serie Mundial 2026, que comenzará este viernes 23 de octubre. Nick Martínez asumirá la responsabilidad por el conjunto de Tampa Bay, mientras que Jacob Misiorowski será el encargado de iniciar por Milwaukee.

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El mánager de los Rays, Kevin Cash, confirmó este jueves su decisión de confiar en el experimentado derecho de 36 años, quien tendrá la misión de marcar el camino para su equipo en el arranque de la serie por el campeonato de las Grandes Ligas.

«Cuando Nick lanza, ganamos», aseguró Cash, según declaraciones recogidas por Michael Bier, de Foul Territory. «Estamos emocionados de entregarle la pelota para el primer juego y veremos cómo avanzamos a partir de ahí».

Nick Martínez recibe la confianza de Kevin Cash

La elección de Martínez también responde a la planificación del cuerpo técnico de Tampa Bay, que busca conceder descanso adicional a Drew Rasmussen y Freddy Peralta, quienes también estaban considerados como posibles abridores para el primer encuentro.

Martínez llega a esta cita después de una destacada actuación en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana frente a los Cleveland Guardians.

En aquella presentación, el derecho se acreditó la victoria tras permitir apenas una carrera limpia y dos imparables durante cinco entradas y un tercio, una actuación que reforzó la confianza del cuerpo técnico en su capacidad para responder en momentos decisivos.

Jacob Misiorowski abrirá por Milwaukee

Por su parte, los Brewers apostarán por Jacob Misiorowski para iniciar el primer enfrentamiento de la Serie Mundial.

El duelo entre Martínez y Misiorowski pondrá frente a frente a dos lanzadores con perfiles diferentes, en un compromiso que puede resultar determinante para establecer el ritmo de la serie.

Tampa Bay buscará aprovechar la experiencia de Martínez, mientras que Milwaukee intentará comenzar con una victoria que le permita tomar ventaja en la lucha por el título de las Grandes Ligas.