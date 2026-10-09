Djokovic cae en su debut en Shanghái tras conquistar Pekín

El serbio Novak Djokovic reacciona tras un punto durante su partido contra el polaco Hubert Hurkacz

SHANGHÁI — Apenas tres días después de conquistar en Pekín el título número 102 de su carrera, Novak Djokovic sufrió una inesperada eliminación en su debut en el Masters 1000 de Shanghái. El serbio, octavo del mundo, cayó este viernes por 6-4 y 6-3 ante el polaco Hubert Hurkacz, en un partido que duró una hora y media.

Hurkacz, campeón del torneo en 2023 y afectado por las lesiones en las últimas temporadas, superó al ganador de 24 títulos de Grand Slam, que volvió a mostrar dificultades físicas, como ya había ocurrido durante sus primeros encuentros en Pekín.

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La derrota también complica las aspiraciones de Djokovic de disputar las Finales ATP, previstas del 15 al 22 de noviembre en Turín, Italia, donde competirán los ocho mejores jugadores de la temporada.

El serbio ocupa actualmente el noveno puesto en la clasificación anual, conocida como Race, que contabiliza los resultados obtenidos durante 2026. La retirada del italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, por una lesión de rodilla abrió una oportunidad para Djokovic, aunque otros jugadores todavía pueden superarlo en la clasificación con sus resultados en Shanghái.

«Me gustaría jugarlo, pero solo planeo jugar en París, así que ya veremos», afirmó Djokovic al referirse a su calendario para el cierre de la temporada.

El exnúmero uno mundial reconoció que enfrentarse a Hurkacz en la primera ronda representaba un desafío considerable. «Es muy duro», señaló, al tiempo que explicó que bastó con perder su servicio una vez en cada set para quedar eliminado.

Pese al tropiezo, el serbio valoró positivamente su paso por Pekín y manifestó su intención de descansar antes de afrontar la temporada bajo techo.

Desde comienzos de 2025, Djokovic ha reducido la cantidad de torneos que disputa para administrar sus esfuerzos y mantener sus opciones de conquistar un histórico título número 25 de Grand Slam.

Zverev avanza con dificultades

El alemán Alexander Zverev, uno de los principales aspirantes al título en Shanghái, también tuvo que emplearse a fondo para superar su debut. El número tres del mundo venció al chino Wu Yibing, invitado por la organización, por 6-4 y 7-6 (7/4).

«Ha jugado un tenis fantástico. Le pega muy fuerte a la pelota», reconoció Zverev, quien destacó la dificultad de controlar los intercambios ante el potente juego del tenista local. En la tercera ronda se enfrentará al francés Quentin Halys.

Entre los jugadores que avanzaron a la siguiente fase figuran el argentino Francisco Cerúndolo y el español Alejandro Davidovich, además de los estadounidenses Ben Shelton y Frances Tiafoe y el australiano Alex de Miñaur.

Tiafoe será precisamente el próximo rival de Davidovich en el torneo chino.