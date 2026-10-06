Djokovic conquista en Pekín su título 102 a los 39 años

El serbio Novak Djokovic levanta el trofeo mientras celebra su victoria en la final individual masculina contra el australiano Alex de Minaur en el torneo de tenis Abierto de China en Pekín, el 6 de octubre de 2026.

Novak Djokovic volvió a levantar un trofeo a los 39 años. El serbio conquistó este martes el ATP de Pekín, el título número 102 de su carrera, después de que el australiano Alex de Miñaur abandonara la final al inicio del segundo set por una lesión muscular.

Djokovic, número 11 del mundo y ganador de 24 títulos de Grand Slam, se impuso en el primer set por 7-6 (7/3). De Miñaur, número 9 del ranking ATP, logró mantener su servicio en el inicio de la segunda manga, pero inmediatamente después comunicó que no podía continuar.

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El australiano había recibido atención médica por molestias en el muslo izquierdo y regresó a la pista con un vendaje. Sus movimientos se vieron claramente limitados y, tras disputar el primer juego del segundo set, decidió retirarse.

De esta manera, Djokovic conquistó por séptima vez el torneo de Pekín, donde mantiene un registro perfecto de 34 victorias y ninguna derrota.

El triunfo también permite al serbio acercarse a dos leyendas del tenis. Djokovic suma 102 títulos ATP y queda a siete de igualar el récord de Jimmy Connors, que posee 109. Además, está a solo uno de alcanzar los 103 trofeos de Roger Federer.

"Siempre quiero visualizarme con el trofeo, especialmente aquí en Pekín, pero también era muy consciente de que la realidad es un poco diferente estos días", explicó Djokovic después de la final.

Djokovic vuelve a imponerse a jugadores del Top 10

El camino del serbio hacia el título fue especialmente exigente. En octavos de final estuvo cerca de la eliminación frente al chino Bu Yunchaokete, número 104 del mundo, antes de remontar para ganar por 4-6, 7-6 (7/2) y 6-2.

En cuartos de final derrotó al alemán Alexander Zverev, número 2 del ranking ATP, mientras que en semifinales avanzó tras la descalificación del ruso Daniil Medvedev, número 5, quien lanzó una pelota hacia la grada y golpeó involuntariamente a un espectador.

Djokovic no conseguía derrotar a tres jugadores del Top 10 de manera consecutiva desde 2023.

El título en Pekín llega además después de una temporada marcada por problemas físicos que limitaron su participación desde Wimbledon. Con 39 años, Djokovic se convirtió en el jugador de mayor edad en ganar un torneo del circuito principal desde el australiano Ken Rosewall, campeón en Hong Kong en 1977 con 43 años.