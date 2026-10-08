jueves 8  de  octubre 2026
Béisbol

Dodgers dejan en el camino a unos irreconocibles Bravos

Los Dodgers vencieron 4-1 a los Braves y avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde buscarán su tercer título consecutivo de la Serie Mundial.

Tommy Edman #25 de los Dodgers de Los Ángeles anota con un sencillo de dos carreras impulsadas de Andy Pages #44 contra los Bravos de Atlanta durante la séptima entrada del cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el Truist Park el 7 de octubre de 2026 en Atlanta, Georgia.&nbsp;

Tommy Edman #25 de los Dodgers de Los Ángeles anota con un sencillo de dos carreras impulsadas de Andy Pages #44 contra los Bravos de Atlanta durante la séptima entrada del cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el Truist Park el 7 de octubre de 2026 en Atlanta, Georgia. 

Edward M. Pio Roda/Getty Images/AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Los Angeles Dodgers siguen en camino hacia un histórico tercer título consecutivo de la Serie Mundial. El conjunto californiano derrotó este miércoles 4-1 a los Atlanta Braves en el cuarto partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) y selló su clasificación a la siguiente ronda.

Andy Pages se convirtió en el héroe del encuentro al conectar un sencillo de dos carreras en la séptima entrada, después de que los Dodgers llenaran las bases ante Tyler Mahle y Didier Fuentes. El batazo permitió a Los Ángeles tomar una ventaja que ya no perdería.

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"Creo que desde el comienzo de la serie estaba buscando un momento así", declaró Pages tras el partido.

Max Muncy sentenció el encuentro en el noveno inning con un cuadrangular que salió de su bate a 104 millas por hora. Fue el decimonoveno jonrón de postemporada de su carrera.

El cuerpo de relevistas de los Dodgers también fue determinante. Alex Vesia, Edgardo Henriquez, Tanner Scott y Edwin Díaz se combinaron para lanzar 4.1 entradas sin permitir carreras y conceder apenas dos hits, después de que el abridor Tyler Glasnow otorgara cinco bases por bolas en 4.2 innings.

Mahle cargó con la derrota de Atlanta pese a una sólida actuación: permitió una carrera limpia en 6.1 entradas. Los Braves, además, terminaron de 0-7 con corredores en posición de anotar.

Los Dodgers alcanzaron así su 14.ª participación consecutiva en los playoffs, una racha que incluye cinco apariciones en la Serie Mundial y tres campeonatos.

"No hay un equipo más talentoso que los Dodgers de Los Ángeles. Es la mejor organización en el deporte, de arriba abajo", afirmó el manager Dave Roberts tras la victoria.

Los Dodgers disputarán ahora la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra el ganador de la serie entre los Milwaukee Brewers y los San Diego Padres, que comenzará el domingo.

Los Braves, campeones de la Serie Mundial en 2021, vuelven a quedar eliminados en la Serie Divisional y no han logrado superar esta ronda desde aquel título.

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