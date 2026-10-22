jueves 22  de  octubre 2026
Béisbol

Dodgers descartan operar a Shohei Ohtani y confirman que seguirá lanzando en 2027

Los Dodgers descartan operar a Shohei Ohtani y confirman que esperan contar con el japonés como lanzador en 2027 tras una temporada marcada por las lesiones.

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, observa desde el dugout durante un juego ante los Cerveceros de Milwaukee, el 14 de octubre de 2026.

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, observa desde el dugout durante un juego ante los Cerveceros de Milwaukee, el 14 de octubre de 2026.

SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES vía AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Los Ángeles no contempla una cirugía para su estrella japonesa, que terminó una temporada marcada por las lesiones y registró sus peores números ofensivos desde que llegó al equipo.

Los Dodgers de Los Ángeles descartaron someter a Shohei Ohtani a una operación durante el receso de las Grandes Ligas y confirmaron que cuentan con el astro japonés para que vuelva a desempeñarse como lanzador en la temporada 2027, pese a los problemas físicos que condicionaron su campaña.

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Andrew Friedman, presidente de operaciones de béisbol de la franquicia angelina, aseguró este miércoles que la posibilidad de una intervención quirúrgica «no está sobre la mesa». El directivo explicó que Ohtani ha sufrido molestias en distintas zonas del cuerpo, principalmente en la rodilla y el bíceps, que se alternaron a lo largo de la temporada.

«La rodilla llegaba a un buen punto y entonces el bíceps empezaba a molestarle. Fueron varias cosas distintas: algunas se calmaban durante un tiempo, otras volvían a irritarse», señaló Friedman.

Los Dodgers han recibido críticas por la gestión de las lesiones de su principal figura, cuyo rendimiento estuvo por debajo de las expectativas durante una campaña que terminó con la eliminación del equipo en los playoffs.

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles regresa al banquillo tras ser ponchado en la sexta entrada contra los Cardenales de San Luis en el Dodger Stadium el 2 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles regresa al banquillo tras ser ponchado en la sexta entrada contra los Cardenales de San Luis en el Dodger Stadium el 2 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.

Ohtani seguirá como lanzador y bateador

La organización mantiene su apuesta por la doble función de Ohtani, considerado uno de los talentos más extraordinarios de la historia del béisbol por su capacidad para destacar tanto desde el montículo como en el plato.

Los problemas físicos impidieron que el japonés lanzara con regularidad cuando incluso se le mencionaba entre los posibles candidatos al premio Cy Young de 2026, que reconoce al mejor lanzador de cada liga.

Friedman manifestó su entusiasmo por volver a ver a Ohtani lanzando en 2027, aunque reconoció que el desafío será administrar sus esfuerzos durante una temporada larga para que llegue en las mejores condiciones a la postemporada.

«No solo espero que lance, estoy entusiasmado con que vaya a lanzar. Ahora la cuestión es cómo gestionamos una temporada larga y conseguimos que esté en su mejor nivel de cara a octubre», afirmó.

Los números de Ohtani bajaron en 2026

El japonés, de 32 años, cerró una campaña por debajo de sus registros ofensivos recientes. Conectó 30 cuadrangulares, lejos de los 54 que consiguió en 2024 y los 55 de 2025.

Además, su promedio de bateo descendió a .275, después de registrar .310 en 2024 y .282 en 2025.

La temporada también terminó con un duro golpe colectivo para los Dodgers, barridos por los Cerveceros de Milwaukee en su serie de playoffs por 4-0. La eliminación frustró sus aspiraciones de conquistar una tercera Serie Mundial consecutiva.

Ahora, la prioridad de Los Ángeles será recuperar la mejor versión de Ohtani y encontrar la fórmula para preservar su salud sin renunciar a su impacto como bateador y lanzador.

El objetivo será que su estrella vuelva a ser determinante en octubre y ayude a los Dodgers a regresar a la lucha por el campeonato de las Grandes Ligas.

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