martes 13  de  octubre 2026
Fútbol

El Barcelona remonta al Galatasaray con otra exhibición de Lamine Yamal

El Barcelona remontó para golear 4-1 al Galatasaray en Champions League, con Lamine Yamal como protagonista gracias a dos asistencias decisivas.

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, con el número 10, luce el brazalete de capitán durante el partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League entre el Galatasaray y el Barcelona, disputado en el Complejo Deportivo Ali Sami Yen de Estambul el 13 de octubre de 2026.&nbsp;

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, con el número 10, luce el brazalete de capitán durante el partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League entre el Galatasaray y el Barcelona, disputado en el Complejo Deportivo Ali Sami Yen de Estambul el 13 de octubre de 2026. 

YASIN AKGUL / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El FC Barcelona firmó una contundente remontada este martes en Estambul, donde goleó 4-1 al Galatasaray en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, impulsado por una nueva exhibición de Lamine Yamal.

Pese al buen comienzo azulgrana, el conjunto turco golpeó primero con un tanto del ruso Alexey Batrakov en el minuto 28. Sin embargo, João Cancelo devolvió la igualdad al marcador justo antes del descanso (43').

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En la segunda mitad apareció la magia de Lamine Yamal, quien repartió dos asistencias consecutivas para Fermín López (50') y Anthony Gordon (53'), dos goles que permitieron al Barcelona tomar el control definitivo del encuentro. Karim Adeyemi sentenció la goleada en el minuto 65.

Con este resultado, el equipo azulgrana prolongó su espectacular arranque de temporada, con diez victorias en diez partidos, y reforzó su confianza de cara a sus próximos compromisos, entre ellos las visitas al Real Betis en LaLiga y al PSG en la Champions, antes de recibir al Real Madrid en el Clásico.

Por su parte, el Galatasaray encajó su segunda derrota consecutiva en la competición europea y quedó comprometido en la clasificación de la fase de liga.

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