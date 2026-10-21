miércoles 21  de  octubre 2026
Fútbol

El Real Madrid golea al Leipzig y llega al clásico con pleno de victorias en Champions

El Real Madrid venció 4-1 al Leipzig en Champions, mantuvo su pleno de victorias y llega con confianza al clásico contra el Barcelona.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, número 10, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la tercera jornada de la primera ronda de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Real Madrid CF y el RB Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 21 de octubre de 2026.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, número 10, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la tercera jornada de la primera ronda de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Real Madrid CF y el RB Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 21 de octubre de 2026.

Oscar DEL POZO / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El Real Madrid derrotó 4-1 al Leipzig este miércoles, en la tercera jornada de la Liga de Campeones, para mantener su pleno de victorias en el torneo continental y reforzar su confianza antes del clásico liguero contra el FC Barcelona.

Bernardo Silva (44'), Arda Güler (52'), Kylian Mbappé (83') y Yan Diomande (87') firmaron los goles del conjunto blanco, que encontró en la segunda mitad la contundencia que le había faltado durante buena parte del encuentro. Por el Leipzig, Gomis (85') anotó el tanto del honor.

Lee además
El atacante español del Barcelona, Daniel Olmo (C), reacciona después de caer al suelo durante un partido de fútbol de la liga española entre el Real Betis y el FC Barcelona en el estadio Benito Villamarín en Sevilla, el 7 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

Barcelona pierde a uno de sus baluartes para el "Clásico" y más allá
El director técnico del Real Madrid, el portugués José Mourinho, durante una práctica del equipo, el 24 de julio de 2026.
FÚTBOL

En medio de críticas, Mourinho recuerda que ningún jugador es "intocable"

El equipo madridista volvió a mostrar algunas de las dificultades que han marcado sus últimos compromisos. Durante la primera parte, los blancos estuvieron espesos, con poca velocidad en la circulación y escasa intensidad en las disputas por el balón.

Sin embargo, el panorama cambió tras el descanso. El Real Madrid ganó profundidad, encontró espacios y aprovechó sus oportunidades para ampliar la diferencia en el marcador, aunque el gol de Gomis llegó a poner a prueba su reacción durante unos minutos.

Los tantos de Mbappé y Diomande en el tramo final terminaron de sentenciar el encuentro y permitieron al conjunto blanco cerrar una victoria contundente en la máxima competición europea.

Con este resultado, el Real Madrid mantiene su racha perfecta en la Champions y afronta con una dosis extra de confianza uno de los partidos más esperados de la temporada: el clásico contra el FC Barcelona, que pondrá a prueba el momento del equipo dirigido por su cuerpo técnico.

Temas
Te puede interesar

Real Madrid recupera la sonrisa a días del Clásico contra el Barcelona

Mourinho asegura que "si yo fuera Vinicius, me hubiese ido el verano pasado"

Real Madrid pide la dimisión de presidente de LaLiga por comparación con métodos nazi

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado intervino en el CERAWeek, influente foro de energía, el 24 de marzo de 2026
GALARDÓN

Miami se prepara para entregar a María Corina Machado el Premio Sebastián Piñera a la Libertad del grupo IDEA

Una composición muestra el anuncio demócrata sobre Hope Florida, junto a un mazo y expedientes judiciales, en alusión a la demanda republicana que busca frenar su difusión.
ELECCIONES 2026

El polémico anuncio que enfrenta a republicanos y demócratas en Florida: ¿qué dice?

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
DEMOLERÁN LA PLANTA

Incinerador en Doral: Miami-Dade mantiene su veto y abre otro capítulo en la polémica

El presidente de Argentina, Javier Milei.
POLÍTICA

Milei desafía a Lula a días del balotaje que podría llevar a Bolsonaro al poder

El presidente ejecutivo de Nvidia Patrick T. Fallon. 
TECNOLOGíA

El director de Nvidia urge a Europa a desarrollar la Inteligencia Artificial

Te puede interesar

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, sale del Tribunal Superior de Los Ángeles, California.   
Insólita sentencia

Juez ordena a Meta pagar $25.000 millones, pero ¿cuál es el trasfondo?

Por Leonardo Morales
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, dirige la rueda de prensa sobre el presunto fraude de la alcaldesa. 
TRAS LAS REJAS

Arrestan a la alcaldesa de Kissimmee, Florida, por cargos de robo mayor y fraude

María Corina Machado intervino en el CERAWeek, influente foro de energía, el 24 de marzo de 2026
GALARDÓN

Miami se prepara para entregar a María Corina Machado el Premio Sebastián Piñera a la Libertad del grupo IDEA

El presidente ejecutivo de Nvidia Patrick T. Fallon. 
TECNOLOGíA

El director de Nvidia urge a Europa a desarrollar la Inteligencia Artificial

Una composición muestra el anuncio demócrata sobre Hope Florida, junto a un mazo y expedientes judiciales, en alusión a la demanda republicana que busca frenar su difusión.
ELECCIONES 2026

El polémico anuncio que enfrenta a republicanos y demócratas en Florida: ¿qué dice?