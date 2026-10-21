El Real Madrid golea al Leipzig y llega al clásico con pleno de victorias en Champions

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, número 10, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la tercera jornada de la primera ronda de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Real Madrid CF y el RB Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 21 de octubre de 2026.

El Real Madrid derrotó 4-1 al Leipzig este miércoles, en la tercera jornada de la Liga de Campeones, para mantener su pleno de victorias en el torneo continental y reforzar su confianza antes del clásico liguero contra el FC Barcelona.

Bernardo Silva (44'), Arda Güler (52'), Kylian Mbappé (83') y Yan Diomande (87') firmaron los goles del conjunto blanco, que encontró en la segunda mitad la contundencia que le había faltado durante buena parte del encuentro. Por el Leipzig, Gomis (85') anotó el tanto del honor.

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El equipo madridista volvió a mostrar algunas de las dificultades que han marcado sus últimos compromisos. Durante la primera parte, los blancos estuvieron espesos, con poca velocidad en la circulación y escasa intensidad en las disputas por el balón.

Sin embargo, el panorama cambió tras el descanso. El Real Madrid ganó profundidad, encontró espacios y aprovechó sus oportunidades para ampliar la diferencia en el marcador, aunque el gol de Gomis llegó a poner a prueba su reacción durante unos minutos.

Los tantos de Mbappé y Diomande en el tramo final terminaron de sentenciar el encuentro y permitieron al conjunto blanco cerrar una victoria contundente en la máxima competición europea.

Con este resultado, el Real Madrid mantiene su racha perfecta en la Champions y afronta con una dosis extra de confianza uno de los partidos más esperados de la temporada: el clásico contra el FC Barcelona, que pondrá a prueba el momento del equipo dirigido por su cuerpo técnico.