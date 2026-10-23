viernes 23  de  octubre 2026
Fútbol

Las manifestaciones en Francia obligan a aplazar el PSG-Lyon y modificar el calendario del fútbol francés

Las manifestaciones en Francia obligan a aplazar el PSG-Lyon hasta el lunes y modificar varios partidos de Ligue 1 y Ligue 2 por motivos de seguridad.

Aficionados del PSG alientan a su equipo en un bar de la capital de Francia, el 6 de mayo de 2026.

Aficionados del PSG alientan a su equipo en un bar de la capital de Francia, el 6 de mayo de 2026.

SIMON WOHLFAHRT / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

La Liga de Fútbol Profesional francesa reprogramó varios encuentros de Ligue 1 y Ligue 2 por motivos de seguridad ante las protestas previstas para este sábado. El duelo entre el PSG y el Lyon se disputará el lunes.

Las manifestaciones previstas en Francia han obligado a modificar el calendario del fútbol profesional este fin de semana, con el aplazamiento de varios partidos de las dos principales categorías del país. Entre los encuentros afectados destaca el París Saint-Germain-Olympique de Lyon, correspondiente a la Ligue 1, que finalmente se jugará el lunes.

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La Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) anunció la decisión después de recibir una orden de la Prefectura de Policía de París que prohibía la celebración del encuentro en la fecha inicialmente prevista. De acuerdo con el comunicado del organismo, el partido se disputará el lunes a las 19:30 GMT en el Parque de los Príncipes.

Las autoridades francesas han reforzado las medidas de seguridad ante una nueva jornada de protestas sociales, después de los episodios violentos registrados durante las manifestaciones de la semana anterior. El ministro del Interior, Laurent Núñez, anunció el despliegue de cerca de 70.000 efectivos de las fuerzas del orden en todo el país durante el fin de semana.

PSG y Lyon se enfrentarán el lunes

El cambio de fecha afecta directamente a uno de los partidos más destacados de la jornada de la Ligue 1. El PSG, segundo clasificado, y el Lyon, líder del campeonato, llegaban igualados a 14 puntos, por lo que el enfrentamiento representa una oportunidad importante para ambos equipos en la lucha por la primera posición.

Además, el encuentro coincidirá con la ceremonia del Balón de Oro, prevista para comenzar a las 18:30 GMT en Londres. Varios futbolistas del conjunto parisino, entre ellos Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Fabián Ruiz, figuran entre los nominados.

Otros partidos también sufren modificaciones

El PSG-Lyon no es el único compromiso afectado por las restricciones de seguridad. Antes de la decisión sobre el partido de París, el Toulouse-Troyes, de la Ligue 1, ya había sido trasladado del sábado al domingo.

En la Ligue 2, el encuentro entre Montpellier y Estrella Roja también fue aplazado hasta el lunes. Por su parte, el Saint-Étienne-Nantes mantendrá su disputa el sábado, aunque comenzará a las 19:45 GMT en lugar de las 19:00 GMT previstas inicialmente.

La programación del domingo también podría experimentar cambios. El partido entre el Olympique de Marsella y el Le Havre, previsto para las 16:15 GMT, estaba bajo consideración para un posible retraso y traslado al horario nocturno.

París refuerza la seguridad durante el fin de semana

La capital francesa afrontará, además, otro acontecimiento deportivo de gran magnitud el domingo: el partido de la NFL entre los New Orleans Saints y los Pittsburgh Steelers, programado en el Stade de France a las 12:30 GMT.

El encuentro será el primero de la liga profesional de fútbol americano estadounidense celebrado en Francia y forma parte de la estrategia de expansión internacional de la competición.

La coincidencia de las manifestaciones con varios eventos deportivos ha obligado a las autoridades y a los organizadores a revisar la planificación para garantizar la seguridad pública. No se descartan nuevas modificaciones en el calendario durante las próximas horas.

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