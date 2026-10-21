LeBron James amarga la fiesta de los Knicks en el estreno de la NBA

LeBron James #23 de los Philadelphia 76ers lanza una bandeja durante el cuarto periodo del partido contra Andre Drummond #0 de los New York Knicks en el Madison Square Garden

Los Philadelphia 76ers derrotaron 106-100 a los campeones de Nueva York en una noche histórica en el Madison Square Garden, donde los locales celebraron su primer título en 53 años.

Los Philadelphia 76ers, liderados por LeBron James, arruinaron la celebración de los New York Knicks al imponerse por 106-100 este martes en el partido inaugural de la temporada 2026-2027 de la NBA. El triunfo llegó en una noche especial para los neoyorquinos, que colgaron en el Madison Square Garden la bandera que conmemora su campeonato, el primero de la franquicia en 53 años.

BALONCESTO Para los aficionados de Filadelfia, es anillo o nada con LeBron James a bordo

La expectación era máxima en Nueva York, donde los aficionados disfrutaron de la entrega de los anillos de campeón antes del salto inicial. Sin embargo, la fiesta terminó con una derrota ante unos Sixers que, reforzados con varias estrellas, aspiran a convertirse en candidatos al título.

LeBron, que afronta su temporada número 24 en activo y está cerca de cumplir 42 años, firmó 14 puntos, nueve rebotes y siete asistencias en su debut con Philadelphia. El veterano alero también protagonizó varias acciones destacadas, entre ellas un alley-oop para Jaylen Brown, otra de las incorporaciones que han elevado las expectativas del equipo.

Brown terminó con 19 puntos, mientras que Tyrese Maxey fue el máximo anotador de los Sixers con 28 unidades. Por los Knicks, Jalen Brunson sumó 21 puntos y Karl-Anthony Towns aportó 19, cifras insuficientes para evitar la derrota ante su público.

LeBron lidera el nuevo proyecto de Philadelphia

La llegada de James ha situado a Philadelphia entre los equipos que aspiran a competir por el campeonato. Su experiencia y capacidad para organizar el juego representan un complemento para figuras más jóvenes como Maxey y Brown, quienes tuvieron un papel destacado en el estreno de la temporada.

El propio LeBron reconoció la importancia de la ceremonia que precedió al encuentro y destacó el significado de jugar en una noche tan especial para los aficionados de Nueva York.

«Fue una gran noche para los aficionados de Nueva York, fueron más de 50 años», señaló James. «Los aficionados nunca olvidarán este momento. Nosotros estamos contentos de haber podido jugar en una noche y un recinto tan histórico».

El alero también estuvo cerca de incorporarse a los Knicks durante la temporada baja, una posibilidad que habría cambiado el panorama de la Conferencia Este. Finalmente, su estreno con Philadelphia terminó con una victoria precisamente ante el equipo que celebraba su reciente conquista.

Los Knicks celebran su título, pero empiezan con derrota

Antes del partido, el Madison Square Garden vivió una ceremonia cargada de simbolismo. Los jugadores recibieron sus anillos de campeones y la franquicia elevó la bandera que recuerda su primer título desde 1973.

Brunson, capitán de los Knicks, agradeció el apoyo de los aproximadamente 19.000 aficionados presentes, entre los que se encontraban personalidades como el cineasta Spike Lee y el actor Ben Stiller. También asistió Roger Goodell, comisionado de la NFL.

«Es realmente un sueño hecho realidad (...) Nos encantaría repetir la alegría que vivió la ciudad este verano», afirmó Brunson después de recibir su anillo de manos de Walt Frazier, una de las grandes figuras del último equipo campeón de Nueva York en 1973.

Los Knicks afrontan la nueva campaña con la ambición de revalidar el título y convertirse en los primeros en conseguir dos campeonatos consecutivos desde los Golden State Warriors, que lo lograron en 2017 y 2018.

No obstante, el primer partido dejó una advertencia para los vigentes campeones: los nuevos Sixers cuentan con talento, experiencia y capacidad ofensiva para convertirse en uno de sus principales rivales en la lucha por el campeonato.

La temporada apenas comienza, pero Philadelphia ya consiguió una victoria de impacto en uno de los escenarios más emblemáticos de la NBA.