Mbappé brinda el Clásico al Real Madrid y alcanza los 100 goles con el equipo blanco

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, número 10, anota el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou de Barcelona el 25 de octubre de 2026.

El Real Madrid dio un golpe de autoridad al derrotar 2-1 al Barcelona en el Camp Nou, este domingo en el Clásico de la décima jornada de LaLiga española, con un doblete de Kylian Mbappé, quien alcanzó los 100 goles con la camiseta blanca en una noche redonda para el conjunto madridista.

El astro francés abrió el marcador en el minuto 40 y sentenció el encuentro en el 87, después de que el brasileño Raphinha igualara provisionalmente en el 61. La victoria permitió al equipo dirigido por José Mourinho acercarse a tres puntos del Barcelona, líder y vigente campeón de la competición.

«Para mí ha sido un gran partido, una gran victoria. Los chicos se lo merecen», afirmó Mourinho tras el encuentro. «El modo en el que ganamos es importante. Puedes ganar con suerte, defendiendo mucho, pero ganamos con todos los méritos», añadió.

El triunfo puso fin a la racha de nueve victorias consecutivas del Barcelona en LaLiga y confirmó el buen momento del Real Madrid, que sumó su quinta victoria consecutiva y la tercera en el campeonato español.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, número 10, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la tercera jornada de la primera ronda de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Real Madrid CF y el RB Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 21 de octubre de 2026. Oscar DEL POZO / AFP

Mbappé llega a los 100 goles con el Real Madrid

El doblete convirtió a Mbappé en uno de los grandes protagonistas de la noche, al alcanzar los 100 goles desde su llegada al Real Madrid. El delantero francés, elegido mejor jugador del partido, se declaró feliz por la cifra conseguida y destacó la importancia del triunfo colectivo.

«Todo el mundo sabe que me gusta meter goles, me gusta ayudar al equipo con eso», declaró a la televisión del club blanco. «Estoy muy feliz», agregó, aunque insistió en que el logro individual quedaba en un segundo plano frente a la victoria.

«Lo más importante es la victoria del equipo y, como grupo, creo que va a dar mucha confianza al grupo», explicó el atacante, que también destacó la importancia de seguir sumando puntos en la lucha por el título.

Mbappé, que aspira al Balón de Oro cuya gala se celebrará este lunes en Londres, llegó además a 11 tantos en LaLiga, a dos de los 13 que suma Raphinha como máximo goleador del campeonato.

Lunin responde ante la ausencia de Courtois

El Real Madrid afrontó el Clásico con la baja de última hora del guardameta Thibaut Courtois, pero Andriy Lunin respondió con una actuación destacada. «Lunin ha hecho un partido con gran equilibrio, con gran tranquilidad», elogió Mourinho.

Los blancos cedieron parte de la posesión al Barcelona y apostaron por aprovechar los espacios al contragolpe. Lamine Yamal tuvo dificultades para superar a Marc Cucurella y apenas pudo generar peligro con dos remates desviados, mientras que Anthony Gordon amenazó por el costado contrario.

Mbappé abrió el marcador cuando un intento de despeje de Gerard Martín tras un centro de Diomande terminó rebotando en el francés y entrando en la portería azulgrana.

Raphinha empata, pero Camavinga asiste a Mbappé

El Barcelona reaccionó tras el descanso y encontró el empate en el minuto 61, cuando Pedri conectó con Raphinha y el brasileño definió casi sin ángulo. El tanto impulsó a los azulgranas, que estuvieron cerca de remontar, pero Lunin evitó el gol ante un remate de cabeza de Gerard Martín en el 65.

Cuando el conjunto de Hansi Flick parecía vivir sus mejores momentos, el Real Madrid asestó el golpe definitivo. Jude Bellingham conectó con Eduardo Camavinga, quien avanzó por la banda izquierda y envió un pase al área pequeña para que Mbappé firmara el 2-1 en el minuto 87.

«Nos faltó frescura. Las derrotas son parte del juego. Tenemos que analizarla, hacer las cosas mejor. Ahora es importante reaccionar», reconoció Flick. Pedri también admitió que el Barcelona no estuvo a su mejor nivel: «No hemos sido nosotros mismos. Nos faltaron muchas cosas que podíamos hacer mejor».

Mbappé pidió mantener la concentración pese al triunfo y al registro personal alcanzado. «Hoy es un buen mensaje, pero no tenemos que pensar que se acaba la temporada», afirmó, antes de advertir que el equipo deberá mantener la misma intensidad en sus próximos compromisos.

La victoria en el Camp Nou refuerza las aspiraciones del Real Madrid en LaLiga, mientras que el Barcelona afronta su primer tropiezo liguero tras un comienzo perfecto.