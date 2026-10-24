sábado 24  de  octubre 2026
Tenis

Medvedev y Basilashvili disputarán la final del ATP 250 de Almaty

Daniil Medvedev y Nikoloz Basilashvili disputarán la final del ATP 250 de Almaty tras superar las semifinales ante Alexander Bublik y Stefanos Tsitsipas, respectivamente.

El ruso Daniil Medvedev regresa a Rafael Jodar durante su partido de semifinales individuales masculino en el torneo de tenis Masters de Shanghai en Shanghai el 17 de octubre de 2026.&nbsp;

El ruso Daniil Medvedev regresa a Rafael Jodar durante su partido de semifinales individuales masculino en el torneo de tenis Masters de Shanghai en Shanghai el 17 de octubre de 2026. 

Héctor Retamal / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El ruso Daniil Medvedev y el georgiano Nikoloz Basilashvili se enfrentarán este domingo en la final del torneo ATP 250 de Almaty, en Kazajistán, que se disputa sobre pista dura.

Medvedev, número cinco del ranking mundial, aseguró su presencia en el partido decisivo después de beneficiarse de la retirada del kazajo Alexander Bublik en las semifinales. El ruso se había adjudicado el primer set por 6-3 en poco más de 20 minutos, antes de que su rival abandonara el encuentro.

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Por su parte, Basilashvili protagonizó una de las grandes sorpresas del campeonato al derrotar este sábado al griego Stefanos Tsitsipas, número 39 del mundo y séptimo cabeza de serie del torneo.

El georgiano, de 34 años, tendrá ahora la oportunidad de luchar por el título frente a uno de los principales referentes del circuito, en una final que enfrentará la experiencia y el potencial de Medvedev con la inesperada candidatura de Basilashvili.

El ruso parte como uno de los favoritos por su posición en el ranking y su trayectoria en el tenis internacional, aunque Basilashvili buscará prolongar su gran semana en Almaty y completar su recorrido con una victoria en la final.

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