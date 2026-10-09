viernes 9  de  octubre 2026
FÚTBOL

Raphinha se pierde los próximos dos partidos del Barcelona

El delantero brasileño estará ausente ante el Getafe y el Galatasaray por una lesión en el muslo derecho. Hansi Flick descartó una dolencia grave y cuestionó el calendario de los amistosos internacionales

El atacante brasileño Raphinha, del Barcelona, se sienta en el campo durante un choque contra el Sevilla, el viernes 29 de septiembre de 2023.

El atacante brasileño Raphinha, del Barcelona, se sienta en el campo durante un choque contra el Sevilla, el viernes 29 de septiembre de 2023.

AFP
Por Marcos Ríos

BARCELONA. El FC Barcelona no podrá contar con Raphinha en sus próximos dos compromisos, ante el Getafe en LaLiga y el Galatasaray en la Liga de Campeones, debido a una lesión en el muslo derecho sufrida durante su participación con la selección brasileña.

El entrenador azulgrana, Hansi Flick, confirmó este viernes la baja del atacante y descartó que se trate de una lesión grave. Sin embargo, insistió en la necesidad de actuar con prudencia para evitar complicaciones, especialmente porque el brasileño sufrió tres lesiones en la misma zona durante la pasada temporada.

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Flick también criticó el calendario internacional y cuestionó la necesidad de que Brasil disputara un amistoso en Australia, que obligó al futbolista a realizar un largo desplazamiento.

"¿Era realmente necesario que fuera a jugar un amistoso en Australia, viajando tantos miles de kilómetros? Es increíble", expresó el técnico alemán.

El entrenador destacó además la entrega de Raphinha, a quien describió como un jugador que "siempre da todo al 100%" y no mide sus esfuerzos, una característica que puede aumentar el riesgo de lesiones.

La ausencia del brasileño representa un contratiempo para el Barcelona, que ha encontrado en él una de sus principales referencias ofensivas en el comienzo de la temporada. Reubicado como delantero centro, Raphinha suma 14 goles en ocho partidos en todas las competiciones, un registro que lo sitúa entre los máximos goleadores del fútbol europeo.

El conjunto azulgrana, líder de LaLiga con 21 puntos, recibirá el sábado al Getafe en el Camp Nou. Posteriormente, viajará a Estambul para enfrentarse al Galatasaray en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Los problemas físicos han condicionado anteriormente la temporada del atacante. El año pasado sufrió una lesión durante un amistoso de Brasil contra Francia en Boston y también padeció molestias en los isquiotibiales durante el Mundial de 2026.

El Barcelona espera que la recuperación evolucione favorablemente para evitar una ausencia más prolongada en un tramo exigente de la temporada.

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