jueves 22  de  octubre 2026
Fútbol

Ten Hag acusa a Cristiano Ronaldo de perjudicar al Manchester United durante su segunda etapa

Erik ten Hag acusa a Cristiano Ronaldo de decepcionar al Manchester United por su actitud y falta de compromiso en los entrenamientos.

El holandés Erik ten Hag, en ese entonces entrenador del Manchester United, durante un partido de la Premier League, el 27 de octubre de 2024.

El holandés Erik ten Hag, en ese entonces entrenador del Manchester United, durante un partido de la Premier League, el 27 de octubre de 2024.

AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El exentrenador del Manchester United Erik ten Hag aseguró que Cristiano Ronaldo decepcionó tanto al equipo como a él durante su segunda etapa en Old Trafford, al considerar que el delantero portugués no cumplía con las exigencias físicas y de trabajo que imponía en los entrenamientos.

El regreso de Ronaldo al conjunto inglés en 2021, procedente de la Juventus, generó una enorme expectación, pero la relación terminó deteriorándose poco más de un año después. Las críticas públicas del atacante a la dirección del club desembocaron en la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo en noviembre de 2022.

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Ten Hag, quien asumió el cargo de entrenador del United ese mismo año, tuvo que gestionar los últimos meses del portugués en el equipo antes de la salida del técnico neerlandés en 2024.

En una entrevista concedida a Laurie Whitwell, periodista de The Athletic, Ten Hag explicó que tuvo que confrontar personalmente a Ronaldo por su actitud durante las sesiones de entrenamiento.

«Decepcionó al equipo y me decepcionó a mí», afirmó el entrenador, quien recordó que incluso viajó a Portugal para conversar con el delantero antes de incorporarse al Manchester United y explicarle sus objetivos.

Según Ten Hag, Ronaldo faltaba a algunos entrenamientos y, cuando participaba, no alcanzaba los niveles de frecuencia cardíaca que el cuerpo técnico esperaba. También relató un episodio ocurrido en agosto de 2022, después de la derrota por 4-0 ante el Brentford, cuando el equipo tuvo que completar un ejercicio de carrera.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo calienta antes de un partido de fútbol del grupo A4 de la Liga de las Naciones de la UEFA entre Portugal y Gales en el estadio José Alvalade de Lisboa, el 24 de septiembre de 2026.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo calienta antes de un partido de fútbol del grupo A4 de la Liga de las Naciones de la UEFA entre Portugal y Gales en el estadio José Alvalade de Lisboa, el 24 de septiembre de 2026.

El técnico aseguró que el portugués solamente completó dos de las tres vueltas exigidas. «Lo confronté por esto», explicó, antes de recordar las conversaciones en las que le insistía en la necesidad de mantener la condición física adecuada para poder ocupar posiciones de remate y marcar goles.

Ten Hag también sostuvo que Ronaldo aconsejaba a sus compañeros reservar energías durante los entrenamientos. «Les decía a los jugadores: “Guarden las piernas”», relató. El neerlandés matizó que esa estrategia puede tener sentido cuando un futbolista ya se encuentra en óptimas condiciones físicas, pero defendió que primero es necesario entrenar para alcanzar ese nivel.

Las declaraciones se producen después de que la Federación Portuguesa de Fútbol suspendiera a Ronaldo durante 30 días y le impusiera una multa de 286 dólares por abandonar la concentración de la selección durante la reciente ventana internacional, según la información facilitada.

Pese a ese episodio, el delantero aseguró que continúa disponible para representar a Portugal si vuelve a recibir una convocatoria.

Ronaldo, máximo goleador histórico de la selección portuguesa con 146 tantos y también su jugador con más internacionalidades, con 234 apariciones, sigue siendo una de las principales figuras del fútbol mundial, aunque su segunda etapa en Manchester quedó marcada por el conflicto con el cuerpo técnico y la dirección del club.

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