Verstappen califica de “inaceptable” el estado del circuito de Austin antes del GP de Estados Unidos

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra su victoria en la carrera sprint previa al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en el circuito urbano de Marina Bay en Singapur, el 10 de octubre de 2026. (Foto de

El piloto de Red Bull denunció los numerosos baches del Circuito de las Américas y pidió soluciones estructurales. Lando Norris y George Russell también se pronunciaron sobre las condiciones del trazado.

Max Verstappen, cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1, criticó duramente el estado del Circuito de las Américas, en Austin, Texas, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Estados Unidos de 2026. El piloto neerlandés calificó de “inaceptable” la cantidad de baches presentes en el trazado y reclamó medidas que permitan solucionar el problema de raíz.

Aunque destacó su afinidad con el circuito y con la ciudad estadounidense, Verstappen advirtió que las irregularidades de la pista han alcanzado un nivel preocupante.

“Me encanta este circuito, me encanta esta ciudad. Es uno de los trazados más bonitos y uno de los mejores lugares a los que venir. Pero los baches que hay aquí son inaceptables”, afirmó el piloto de Red Bull.

El neerlandés explicó que las reparaciones realizadas durante los últimos años no han resuelto el problema, ya que considera necesario reforzar el terreno sobre el que se construyó el circuito. La superficie se encuentra sobre un suelo blando que puede desplazarse en función de las condiciones meteorológicas.

Verstappen recordó que las irregularidades ya eran evidentes durante una prueba del Mundial de Resistencia celebrada en septiembre y alertó de que la situación se está agravando.

Norris y Russell también cuestionan las condiciones

El vigente campeón mundial, Lando Norris, también expresó su preocupación por el estado del circuito. El piloto de McLaren reveló que, en ocasiones, ha tenido que recurrir a medicamentos para aliviar los dolores de cabeza provocados por las vibraciones y los golpes al circular sobre los baches.

Por su parte, George Russell, representante de Mercedes, defendió la posibilidad de reasfaltar los circuitos cada dos años para mejorar las condiciones de pilotaje, aunque reconoció que las irregularidades forman parte de las exigencias de las carreras.

El Circuito de las Américas fue reasfaltado por completo en 2024 y recibió nuevos ajustes este año en las curvas 9 y 11. Sin embargo, las críticas de los pilotos evidencian que las intervenciones realizadas hasta ahora no han conseguido eliminar las molestias.

La seguridad y las condiciones de conducción volverán a estar bajo atención durante el Gran Premio de Estados Unidos, en un trazado que se ha consolidado como una de las citas destacadas del calendario de Fórmula 1.