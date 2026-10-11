domingo 11  de  octubre 2026
Fórmula 1

Verstappen conquista Singapur y Antonelli acaricia su primer título de Fórmula 1

Max Verstappen gana por primera vez el GP de Singapur y enlaza dos triunfos consecutivos. Antonelli amplía su ventaja en el Mundial de Fórmula 1 y se acerca al título.

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra su victoria en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en el circuito urbano de Marina Bay, Singapur, el 11 de octubre de 2026.&nbsp;

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra su victoria en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en el circuito urbano de Marina Bay, Singapur, el 11 de octubre de 2026. 

Lillian SUWANRUMPHA / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Max Verstappen consiguió este domingo su primera victoria en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, tras dominar de principio a fin en el circuito urbano de Marina Bay y completar un fin de semana perfecto para Red Bull. El neerlandés, que también ganó la carrera sprint del sábado, encadenó su segundo triunfo consecutivo después de imponerse la semana pasada en el Gran Premio de Baréin, disputado en Malasia.

Verstappen, que partió desde la pole position, controló la carrera sin ceder el liderato y cruzó la línea de meta por delante del monegasco Charles Leclerc, segundo con Ferrari, y del italiano Kimi Antonelli, tercero con Mercedes. El neerlandés sumó 33 puntos durante el fin de semana y confirmó su recuperación en la recta final de la temporada.

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La victoria en Singapur tenía un significado especial para Verstappen, quien nunca había conseguido imponerse en Marina Bay. El tetracampeón mundial aprovechó el buen rendimiento de su monoplaza para dominar un trazado que históricamente se le había resistido y celebrar su segundo triunfo consecutivo en el campeonato.

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra su victoria en la carrera sprint previa al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en el circuito urbano de Marina Bay en Singapur, el 10 de octubre de 2026. (Foto de

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra su victoria en la carrera sprint previa al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en el circuito urbano de Marina Bay en Singapur, el 10 de octubre de 2026. (Foto de

Antonelli amplía su ventaja en el Mundial de Fórmula 1

El tercer puesto de Antonelli reforzó sus aspiraciones de conquistar su primer campeonato mundial. El joven piloto italiano, de 20 años, suma ahora 340 puntos y aventaja en 102 unidades a su compañero de equipo George Russell, que terminó noveno después de remontar desde la decimonovena posición de la parrilla.

Con siete carreras todavía por disputarse, Antonelli mantiene una posición privilegiada en la lucha por el título y podría convertirse en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1. Su primera oportunidad matemática de proclamarse campeón llegará en el Gran Premio de Estados Unidos, previsto para el 25 de octubre, siempre que los resultados le permitan alcanzar la diferencia necesaria.

Russell, por su parte, necesita recortar una desventaja considerable para mantener vivas sus opciones. El británico perdió terreno en Singapur, mientras que Antonelli volvió a demostrar regularidad en una temporada en la que ha conseguido ocho victorias en grandes premios.

Verstappen gana terreno en la clasificación

La victoria permitió a Verstappen avanzar hasta la cuarta posición de la clasificación de pilotos, con 221 puntos, por detrás de Antonelli, Russell y Lewis Hamilton. El británico de Ferrari ocupa la tercera plaza con 229 unidades, mientras que Leclerc es quinto con 215.

El resultado de Singapur también fortaleció a Mercedes en el campeonato de constructores. La escudería alemana continúa al frente con 561 puntos, por delante de Ferrari, que acumula 444, mientras que McLaren y Red Bull siguen peleando por las posiciones siguientes.

La Fórmula 1 continuará su calendario dentro de dos semanas con el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin. Allí, Antonelli tendrá una nueva oportunidad para acercarse al título, mientras Verstappen intentará prolongar su racha ganadora.

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