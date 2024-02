"Disney on Ice" revive las emociones

","

Disney recrea su mundo de fantasías sobre el hielo

Hoy culmina Princesses and Heroes, princesas y héroes en español, de Disney on Ice en el American Airlines Arena con dos últimas funciones, 1 y 5 p.m. Se trata de un atractivo espectáculo que revive las historias de Cenicienta, Blancanieves y Pinocho, además de The Princess and the Frog, así como Beauty and the Beast, entre otros, sobre la gran pista de hielo. Es una exitosa producción que complace a grandes y chicos por igual. Dirección 601 Biscayne Blvd., Miami.

Cine

Ciclo especial en NOVA University

El Knigth Auditorium de la NOVA University en Broward culmina el ciclo combinado de cine argentino y colombiano, hoy, a las 2 p.m., con la proyección del filme franco argentino El exilio de Gardel, dirigido por Fernando Solanas y protagonizada por Marie Lafor u00eat, Miguel Ángel Solá y Philippe Leotard. Asimismo, la velada contará con la actuación del cantor argentino Rodrigo Aragón. Entrada libre. Debe llamar al 954 262 54 77 para más información.

Plástica

Realismo que nos hace creer que es una fotografía

La Galería Norte del Miami Dade College continúa presentando la obra del pintor venezolano Jorge Dager, titulada Objetos transparentes. Es una atractiva selección de cuadros que refleja la técnica realista que invita al ojo humano a creer que es una fotografía, aunque el artista asegura que no aplica la técnica hiperrealista y sólo busca reproducir los objetos que le rodean. Abierta al público hasta el 18 de octubre.

Música

Rock hecho en Miami en Churchill u00b4s esta noche

El pub Churchill en Miami mantiene sus puertas abiertas tras 30 años de existencia y celebra la música rock de Miami con un desfile de bandas hoy, a partir de las 10 p.m. Entre las agrupaciones que harán sonar sus guitarras destacamos a Muttley, Fuckit y Pink Mist, todas ellas portadoras de los sonidos característicos que dan forma al género musical aquí en nuestra ciudad. Consulte Churchillspub.com o llame al 305 757 1807.





Museos

El MUSEO BASS

Un día muy especial que dedican a la familia

El Bass Museum of Art en Miami Beach dedica el domingo 29 a la familia y anuncia entrada gratis para todos, así como una atractiva programación de actividades culturales para los más pequeños. Consulte BassMuseum.org.

PALACIO VIZCAYA

Una gran villa italiana, entre jardines tropicales

Europa está lejos pero el Palacio Vizcaya no acerca a ella. Es una extraordinaria edificación, construida en los años 1910 a semejanza de una villa italiana del siglo XVI. Visite Vizcayamuseum.org

JEWISH MUSEUM

Pluralidad cultural que nos distingue

Enclavado en una antigua sinagoga en Miami Beach, el Museo Judío de la Florida destaca el bagaje cultural e histórico de un pueblo que forma parte del diario vivir en el sur de la península floridana. Consulte Jmof.fiu.edu

