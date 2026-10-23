Trump fustiga a LeBron James por su irrespeto al himno nacional

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump habla con periodistas en las afueras de la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump arremetió el jueves contra LeBron James por el comportamiento irrespetuoso de la estrella de la NBA durante la interpretación del himno nacional de Estados Unidos.

"Mientras escucha nuestro Himno Nacional, ¡LeBron James le falta el respeto a nuestro país ! Lo dije desde el principio: no sirve, es una TOTAL DESGRACIA", escribió Trump en su red social Truth Social.

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El Presidente publicó un video del jugador de baloncesto haciendo calentamiento mientras se escuchaban las notas del himno nacional de Estados Unidos. Y no es la primera vez que el cuestionado atleta utiliza los símbolos sagradas de la nación estadounidense para exponer su ideología política de izquierda radical.

"¡LeBron James debería disculparse con todos los Grandes Guerreros y Héroes estadounidenses que han entregado sus vidas por la bandera de Estados Unidos y por todo lo que representa nuestro país!", agregó.

El irrespetuoso LeBron James

El video utilizado por Trump llevaba un subtítulo interno que decía: "LeBron trabajando su swing de golf antes del partido". Mostraba al jugador realizando movimientos de swing lateral y lanzamientos.

James, que a sus 41 años ha iniciado su temporada número 24 en la NBA con su cuarto equipo, los 76ers, respondió como siempre con sarcasmo en zona mixta, tras la victoria contra Cleveland el viernes (114-106).

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Trump ha criticado con firmeza a deportistas por el comportamiento inaceptable e irrespetuoso que muestran durante la interpretación del himno nacional de Estados Unidos antes de los partidos.

Durante su primer mandato, el republicano señaló al astro de la NFL Colin Kaepernick por arrodillarse frente al himno nacional en apoyo al vandalismo, la extrema violencia y el caos de grupos extremistas de izquierda, impulsados por el Partido Demócrata y congresistas de la ultraizquierda.

FUENTE: Con información de AFP.