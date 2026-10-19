lunes 19  de  octubre 2026
NEGOCIOS

Expo Fincaraiz regresa a Miami para impulsar la inversión inmobiliaria en Colombia

Fincaraiz se presenta el 24 y 25 de octubre en el InterContinental Miami donde reunirá más de 100 proyectos inmobiliarios colombianos, para quienes buscan comprar vivienda en el país desde Estados Unidos. Entrada gratuita

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Comprar vivienda en Colombia desde Estados Unidos será más accesible para quienes visiten Expo Fincaraíz Miami 2026. Durante las dos jornadas, los asistentes podrán conocer proyectos residenciales, recibir orientación directa de las constructoras y explorar alternativas de inversión con precios desde USD 90.000.

Organizada por Fincaraiz, el portal inmobiliario líder de Colombia, la feria busca conectar a los colombianos que viven en el exterior y a otros inversionistas interesados en el mercado colombiano con una oferta de propiedades en distintas ciudades del país. Entre los destinos disponibles se encuentran Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cali, Medellín, Granada y Pereira, entre otros.

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Comprar desde el exterior, con asesoría directa

Representantes de las principales constructoras colombianas estarán presentes para brindar asesoría personalizada y acompañar a los interesados en las distintas etapas de la adquisición.

Los visitantes podrán acceder a descuentos exclusivos y alternativas de financiación adaptadas a sus necesidades.

La feria también permitirá comparar ubicaciones, características de los proyectos y presupuestos, facilitando una decisión informada para quienes desean invertir en Colombia desde Estados Unidos.

Una oportunidad para invertir en Colombia

Para los colombianos que residen fuera del país, comprar una propiedad puede representar una forma de construir patrimonio, contar con una vivienda para el regreso o generar ingresos a través del alquiler. Expo Fincaraíz busca reunir en un solo espacio distintas alternativas para explorar estas posibilidades y establecer contacto directo con las empresas responsables de los proyectos.

La participación de las constructoras permitirá conocer de primera mano las características de cada desarrollo y recibir información sobre las condiciones disponibles para concretar una compra desde el exterior.

Fecha, lugar e inscripción

Expo Fincaraíz Miami 2026 se realizará el sábado 24 y domingo 25 de octubre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en el InterContinental Miami, ubicado en 100 Chopin Plaza, Miami, Florida.

La entrada será gratuita con inscripción previa.

Registro gratuito al evento aquí

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