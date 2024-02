Fuerza y experiencia inagotables

","

El presentador hace rato que dejó de ser chileno porque ahora pertenece a todos. Da lo mismo si se le conoce como Don Francisco o Mario Kreutzberger. Su nombre, más allá de cómo se diga, sigue traspasando fronteras a través de su show, ya convertido en un clásico de las tardes de sábado.

","

Es ahí donde Don Francisco ha sacado más aplausos. u201cLa parte buena es que estoy entusiasmado con esta nueva etapa del programa. La parta mala es que ya no quedan muchas etapas u201d, reflexiona mientras juega con una de sus pulseras.

","

- u00bfCuál es su mayor interés actualmente?

","

Compartir lo que he aprendido. Por eso hace dos años que estoy escribiendo un libro titulado Lo que aprendí, que es una mezcla de mi vida y de cómo relaciono mis vivencias con el pasado. Ahí hablo de lo que soy y de las enseñanzas que he tenido desde el punto de vista humano y profesional.

","

- u00bfQué no tranzaría de Sábado Gigante si le piden renovar el formato?

","

Todo tiene un límite y si algo lo transgrede, es la vida la que no te permite llevarlo a cabo. El show ha incorporado las redes sociales y yo he hecho cosas que jamás hubiera pensado que iba a hacer. Lo he hecho porque me tengo que adaptar al mundo de hoy. Ahora me han pedido que desarrolle nuevos talentos [conductores, etc.] y eso me tiene contento porque sería un honor que el programa me sobreviva.

","

- u00bfCree en los sucesores?

","

No hay ningún sucesor para nadie. Los sucesores no existen. Hay otras personas que pueden hacer el trabajo de uno y ocupar ese lugar, pero nunca será igual. En este trabajo tú dejas una cosa que existe, que es el formato, pero la persona que llegue a tomar ese formato va a hacer con él lo que quiera.

","

- u00bfQué es lo peor de la televisión?

","

Que uno está en la cima y cualquier viento viene y lo toca. Y uno tiene que equilibrarse arriba. Y es muy difícil porque mantenerse en este medio tan competitivo, en el que la gente se aprovecha de situaciones para sacar ventaja, es duro.

","

-Actualmente los hispanos luchan por alcanzar una Reforma Migratoria integral. Usted, como emblema de la comunidad, u00bfse siente parte de esa lucha?

","

Durante los años que llevo aquí, he llegado a la conclusión que una reforma como tal no va a llegar nunca. Y la razón es que para el país, incorporar un número indeterminado al sistema, creo que significa un costo imposible de solventar. Por otro lado, EEUU siempre ha abierto ventanas y a veces puertas para que los grupos se vayan integrando. Quizá va existir una reforma, pero con limitaciones.

"],".article .article-multimedia-tabs":["

"],".article .article-multimedia-content":["

Don Francisco, a los 72 años sigue trabajando prácticamente todos los días. (CORTESÍA)

"],".article .left-side .related":["