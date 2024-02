Juicio Jackson - AEG está cerca de su fin

El abogado de la madre de Michael Jackson ha presentado a la compañía que producía la serie de conciertos del Rey del Pop This Is It como una máquina lucrativa a cuyos ejecutivos no les importaba el bienestar del superastro.

","

Brian Panish usó el argumento el jueves para exhortar a un jurado de Los Ángeles a que declare que AEG Live LLC contrató al doctor Conrad Murray como médico de Jackson sin considerar si era apto o no para el trabajo.

","

El abogado se enfocó en correos electrónicos entre ejecutivos de AEG en los que se aborda el hecho de que Jackson quería que Murray cuidara de él durante los conciertos.

","

También mostró a los jurados detalles de un contrato redactado por AEG pero firmado sólo por Murray. Dijo que eso demuestra que AEG quería controlar al médico.

","

Murray fue condenado de homicidio involuntario en la muerte de Jackson, quien falleció a causa de una sobredosis del poderoso anestésico propofol que él le habría administrado.

","

El miércoles, en su argumento final en el largo juicio por negligencia presentado por la familia Jackson, el abogado defensor Marvin Putnam dijo que la compañía no sabía nada de que Jackson usara propofol como auxiliar contra el insomnio y que no contrató al médico Conrad Murray para que lo atendiera en la serie de conciertos This Is It en Londres.

"],".article .article-multimedia-tabs":["

Imagen

"],".article .article-multimedia-content":["

Michael Jackson, el rey del pop. (AP)

"],".article .left-side .related":["