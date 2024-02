La cantante Yisel muestra su vida llena de canciones pasionales

","

Tras dos décadas de actuación como vocalista de grandes intérpretes, Yisel salta al gran ruedo de la canción para presentar su primer disco y un recital como solista, el viernes 26, en el teatro The Fillmore, en Miami Beach.

u201cDespués de muchos años, logro organizar el tiempo para enfocar mi canto como solista. Éste es mi primer gran concierto como cantante, luego de ser vocalista y actuar como solista en presentaciones sociales u201d, manifestó a DIARIO LAS AMÉRICAS la intérprete cubana, afincada en Miami desde hace más de 20 de años, cuya voz apreciamos antes como corista de grandes como Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Ricky Martin y Carole King, entre otros.

La canción Life is u2026, con los tres puntos suspensivos, interpretada en inglés y compuesta por ella, anuncia la producción discográfica que la intérprete presentará el próximo viernes.

u201cEste tema surgió a partir del mensaje de un pequeño cuadro, compuesto por palabras, que tengo en casa y se llama La vida es una canción. Ese mensaje me inspiró a componer la canción La vida es u2026, donde abordo la gama de colores que tiene la vida u201d, explicó.

De hecho, la canción rememora el estilo Rhythm & Blues y denota una atractiva interpretación que muestra las facultades vocales de la cantante.

u201cEs un tema alegre que pudiéramos aplicar a las experiencias de cualquier persona, con sus altos y bajos. Me inspiré y lo compuse en un par de horas. Fue una canalización de ideas y sentimientos. Cuando eso sucede, las cosas suelen fluir más rápido. Incluso termino el concierto con esa canción pero en español, que es una versión adicional que incluyo en el disco u201d, señaló para luego anticipar que cuenta con el acompañamiento musical de piano, bajo, percusión y guitarra para protagonizar su primer gran recital en solitario.

Años de trabajo

Yisel llegó a Miami a los 12 años, hace algo más de un par de décadas, y desde entonces no ha parado de apostar por el canto de una manera u otra.

Graduada de música de la University of Miami, la cantante esperó por el momento preciso para mostrarse como solista.

u201cCanto desde niña. En mi casa, allá en La Habana, se reunían muchos cantantes, sobre todo aficionados, y crecí rodeada de esa atmósfera musical u201d, recordó.

Por esa y otras razones, las influencias han sido inevitables.

u201cEl fruto final ha sido muy gratificante para mí. Creo que he logrado un sonido que recoge las influencias que habitan en mí, desde la trova y el bolero cubano hasta el jazz, el blues e incluso el pop, la samba y el rock u201d, explicó.

El disco cuenta con siete temas, seis de ellos compuestos por Yisel, donde, además de Life is u2026 sobresale Pasa la página con un tono de rumba flamenca y la composición In love with my best friend que rememora la típica canción de salón de los años 40.

u201cQuise intentar un sonido nuevo, diferente, que es muy difícil de lograr. Pero luego de estar prácticamente influenciada por tantas culturas y sonidos en varios años de trabajo, opté por transmitir esa tendencia en mi primer disco u201d, explicó.

Otro gran tema que sobresale es la sorpresiva interpretación de Cut both ways, el tema que Gloria Estefan popularizó en 1989.

u201cQuise incluir ese tema porque trabajé mucho tiempo con los Estefan y me siento muy agradecida por la experiencia que tuve. Tanto a ella como a Emilio le gustaron mucho mi versión u201d, señaló.

El disco, así como el recital, tienen la versión en español de Life is u2026., La vida es u2026, para reafirmar su condición de romántica sin remedio, como dice la canción.

u201cSí, lo soy. Qué voy a decir. La letra de la canción lo dice todo u201d, concluyó.

Viernes 26 de septiembre, 8:30 p.m., The Fillmore, 1700 Washington Ave., Miami Beach.