Las divas del azúcar comparten deliciosos momentos

La dulcería dio sus primeros pasos en Miami en el año 1996, cuando el matrimonio llegó a radicarse a EEUU. u201cEmpezamos fabricando los pasteles en la casa hasta que abrimos nuestra propia tienda en el 2000 u201d, recordó Iliana, u201cpero el año 2003 falleció Jorge y tuve que seguir sola. Esta semana se cumplen 10 años desde que falleció... y una de las razones por las que sigo en pie es por él y por su memoria. Ha sido muy duro... u201d, agregó entre lágrimas.

Actualmente Iliana encabeza el negocio familiar junto a sus hijas, Leysi y Laura, y gracias a una innovadora estrategia de mercadeo han logrado consolidarse como la pastelería de las celebridades.

Laura, quien se desempeña como diseñadora y directora de ventas, ha creado sofisticados diseños de pasteles para atraer a las personalidades más exigentes, y entre su clientela de élite ya se cuenta a Lebron James, Gloria Estefan y Pitbull. u201cActualmente nuestros clientes frecuentes son muchos de los jugadores de los Miami Heat. Para ellos hemos diseñado la mayoría de los pasteles para los baby shower de sus hijos u201d, comentó Laura Candeau.

Cocinando con amor

Para Iliana y Laura el mayor secreto de su receta es el amor. Y con el fin de regalar alegría y esperanza ambas mujeres llevaron cupcakes a los niños de Our Pride Academy, quienes tuvieron la oportunidad de crear sus propios diseños en una actividad llevada a cabo el pasado miércoles. u201cYo me siento muy bien haciendo estas cosas. Tuve una prima hermana con diagnóstico de síndrome de down, por eso me emociona hacer esto. Hay tantas personas con dificultades y a veces no nos damos cuenta de lo mucho que sus familias sufren u201d, expresó Iliana. Actualmente madre e hija se encuentran grabando su primer reality show llamado Las divas del azúcar, que sale al aire en febrero por canal Tr3s. La pastelería está ubicada en 1659 SW 107 Av. Miami, Fl 33164. Para mas informacion llamar al 305-554-4446

Imagen

Iliana y Laura compartiendo con los niños de Our Pride Academy

