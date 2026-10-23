Genómica bovina: la oportunidad de Colombia para conquistar nuevos mercados

La ganadería moderna ha dejado de medir su riqueza únicamente en extensiones de tierra para empezar a valorarla por la densidad de su código genético. Mientras el gigante brasileño consolida su liderazgo indiscutible como el mayor exportador mundial de carne y un referente global en la comercialización masiva de genética tropical, en Colombia se abre una ventana dorada de oportunidad que exige visión gremial, sincronización público-privada y un enfoque comercial audaz.

En un análisis publicado por Filippo Rapaioli, en el portal ConTextoGanadero, el autor explica que “el modelo brasileño nos enseña que el desarrollo genético no se queda encerrado en las fronteras nacionales; se convierte en un producto de alta valorización internacional. Siguiendo esa misma ruta de éxito, el hato colombiano tiene ante sí un mercado natural histórico y complementario por excelencia: Venezuela , una nación con la que compartimos no solo lazos de hermandad, sino una cuenca ganadera tropical con desafíos idénticos en términos de adaptación, pasturas y doble propósito”.

El reto del hato venezolano: De los mínimos históricos al potencial de reconstrucción

Para entender la magnitud de la oportunidad, hay que mirar las cifras con rigor. Históricamente, el rebaño bovino del vecino país llegó a contemplar proyecciones de gran envergadura (con memorias de hasta cerca de 30 millones de cabezas en su potencial de tierras), situándose en décadas pasadas en franjas cercanas a los 15 a 17 millones de animales. Hoy en día, las estimaciones gremiales de entidades como Fedenaga calculan que el hato se mueve en el orden de los 10 millones de bovinos, enfrentando un proceso urgente de repoblamiento, modernización y rescate de la productividad por hectárea.

Esta realidad no representa una debilidad, sino la oportunidad de cooperación binacional más grande del continente. Reconstruir y elevar la calidad de un hato en proceso de recuperación no se logra solo sumando cantidad de animales, sino inyectando genética de precisión.

Radiografía de costos y mercado: ¿Cuánto vale la genética de élite?

Para cuantificar el potencial exportador, es fundamental ponerle números fríos a los activos reproductivos que Colombia está en capacidad de suministrar al mercado regional y venezolano:

1. Semen bovino (Convencional y Sexado):

o Costo de mercado: Una pajilla de toros probados con respaldo genómico y mérito comprobado (en razas cebuinas como Brahman y Gyr, o taurinas aclimatadas y doble propósito como el Simmental, que aporta un vigor híbrido extraordinario en sistemas tropicales y de altura) oscila entre los USD $15 y $40 por dosis en el caso de semen convencional, y puede elevarse de USD $50 a $90 cuando se trata de semen sexado de alta fertilidad.

2. Embriones congelados (FIV - Producción in Vitro):

o Costo de mercado: Un embrión transferible proveniente de donantes de élite con evaluaciones genómicas superiores se cotiza en promedio entre USD $80 y $150 (pudiendo alcanzar valores superiores en líneas de concurso o campeonas de pista). Representa el vehículo más rápido para transformar la base genética de un hato comercial en tiempo récord.

3. Reproductor en pie (Toros probados y novillas de vientre):

o Costo de mercado: Un reproductor joven con evaluación genómica de alto impacto o una novilla nodriza con aptitud probada se mueve en rangos de USD $2.500 a $6.000+ por ejemplar, dependiendo de su mérito carnicero, lechero o de doble propósito.

Proyección económica para Colombia: El tamaño del pastel

Si proyectamos un escenario conservador de mediano plazo en el cual el hato venezolano y los mercados fronterizos adquieran apenas un porcentaje marginal de su insumo de reposición y mejoramiento desde Colombia (por ejemplo: 500,000 dosis de semen anuales, 5,000 embriones transferibles y 500 reproductores en pie), estamos hablando de un mercado potencial de exportación que fácilmente inyectaría entre $12 y $20 millones de dólares anuales en divisas directas para el sector pecuario nacional. Esto transforma a la genética en un renglón de exportación de valor agregado tan o más rentable que la venta tradicional de carne en canal.

Un liderazgo excepcional y el gran desafío hacia Agroexpo

Lo más interesante de esta coyuntura es que no partimos de cero ni estamos hablando de una quimera diplomática. Hoy contamos con un aliado de lujo y un profundo conocedor de la materia: el Dr. Jorge Jaller, embajador de Colombia en Venezuela, un ganadero de entrañable tradición y un apasionado indiscutible por nuestra ganadería colombiana. Contar con un representante diplomático que no desconoce la temática, que habla el idioma del campo y que entiende el valor de la genética bovina, nos otorga una ventana de oportunidad única para hacer algo verdaderamente histórico.

Bajo este respaldo institucional y con la articulación del ICA, las asociaciones de raza, Fedegán y los gremios del vecino país, lanzamos formalmente el desafío: Concertar una gran Mesa de Trabajo Binacional y convocar un Gran Foro Colombo-Venezolano de Genética y Comercio Pecuario en el marco de la próxima Agroexpo, sellando el compromiso institucional y gremial definitivo.

La mesa está servida, la ciencia nos respalda y tenemos en la diplomacia el puente que faltaba. Hagamos de la genética el motor definitivo para la prosperidad ganadera de la región.

FUENTE: Por Filippo Rapaioli