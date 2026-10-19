"La Mafia Socio-¿Lista? del clan Sánchez"

El primer ministro de España, Pedro Sánchez, hace gestos mientras se dirige a los periodistas después de reunirse con el rey Felipe VI de España en el Palacio de la Almudaina en Palma de Mallorca, España, el 29 de julio de 2026.

En noviembre de 2024 lajuez Beatriz Biedma imputa a David Sánchez Pérez-Castejón (El Hermanísimo). Inmediatamente se ponen en marcha "las cloacas del PSOE". El objetivo: desestabilizarla investigación a través del ex-juez Luis José Sáenz de Tejada.

Para ello un (supuesto) intermediario envía un mensaje a Cintia Rocho, del Clan de Los Rochos" de Badajoz (uno de los clanes más conocidos en Extremadura por su vinculación con el narcotráfico. Mediante la agresión física y la intimidación mantienen su influencia en determinadas zonas de la ciudad).

El mensaje, enviado con identidad falsa ("José GarcíaFernández"), dice textualmente: "Ya sabéis lo que tenéis que hacer, aquí lo tenéis. Esta Pájara es la que persigue al hermano de Pedro Sánchez".

Según declaraciones de Cintia Rocho a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, un antiguo magistrado se puso en contacto con ella para proponerle una posible actuación contra la jueza Beatriz Biedma. Los mensajes son claros y ofensivos: "era un puto grano en el culoy había que eliminarla".

Los mensajes a la testigo son claros: "a palos aprende el burro". Rocho entendió que querían causarle "daño físico" a la magistrada, por lo que reiteró su negativa a colaborar con la trama en esa ofensiva contra la juez del "caso David Sánchez".

"Tenéis que movilizaros para que ella sienta presión. Manifestaros contra ella, presentar quejas, querellarla". Rocho respondió que intentaba presionar a sus abogados para avanzar en las diligencias sobre el asesinato de su hermano, pero no funciona. "Los abogados por muy buenos que sean, tienen miedo (...) y se venden", le dijeron. "Pues yo pago muy bien", respondió la Rocho.

"Puedo ponerte en contacto con el magistrado Anticorrupción TV (ex-juez Luis José Sáenz de Tejada). Por si tu hermano (Jesús Sebastián Rocho, hermano de Cintia, a quien Beatriz Biedma había negado el procedimiento de habeas corpus, que implicaba la revisión de su arresto, tras ser detenido) quiere hablar sobre cómo violaron sus derechos. Y podemos daros más información", le dijo en referencia a este ex-juez que posee un canal en Youtube.

La juez Beatriz Biedma ha denunciado esta semana ante la policía que el ex-magistrado Luis José Sáenz de Tejada, que la hostigó y que terminó siendo imputado en el caso Cloacas del PSOE, le hizo un seguimiento en el coche luego que la magistrada prestara declaración en la Audiencia Nacional.

Biedma explica: "Que fue llamada a declarar como perjudicada en la Audiencia Nacional, acto que tuvo lugar el pasado ocho de octubre de 2026. Ese mismo día por la tarde, en el trayecto del aeropuerto deTalavera la Real a su domicilio en Badajoz, sobre las 19:15 horas y estandocirculando en su vehículo particular en compañía de sus dos hijas menores deedad, la mayor de sus hijas le avisa que un coche de color blanco, sin poderaportar la placa de matrícula, que se ha puesto en paralelo a la declarante,iba ocupado por el señor Sáenz de Tejada". Biedma insiste en sudeclaración que "teme por su integridad física", y por la de"sus hijas".

"La política y el crimen son lo mismo", dice Michael Corleone en El Padrino. Pero no estamos en la novela de Mario Puzo, ni en la película de Coppola. Estamos en la España de hoy, en vísperas de elecciones anticipadas por la catástrofe devastadora de un gobierno socialista corrupto, mentiroso y traidor.

PD. En julio 2026 la Audiencia de Badajoz condena al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación. En la sentencia, el juez establece que son "múltiples los indicios acreditados mediante prueba directa" que permiten inferir"con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón", que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo "ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz", para la creación de la plaza que posteriormente se adjudicó al hermano de Pedro Sánchez.