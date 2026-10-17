Unidad y movilización de la nación boliviana para terminar el narcoestado

Hace 23 años, el golpe de Estado del 17 de octubre de 2003 inició la destrucción de Bolivia, de la República, de la democracia, de la moral social, de la economía, la instalación del narcoestado y la confrontación entre bolivianos para liquidar la “Nación Boliviana”. Las acciones para destruir Boliva fueron anunciadas publicamente en la “agenda de octubre” que estableció como objetivos centrales: “constituyente, nacionalización de hidrocarburos, libre cultivo de la coca y la persecución de los líderes y partidos políticos democráticos”.

Ejecutando la agenda de octubre con más delitos perpetraron la constituyente expresamente prohibida por los articulos 230 al 233 de la Constitución Política del Estado (1967/94), con falsificaciones en la ley 2410 de 8 de agosto de 2002, la ley 2631 de 24 de febrero de 2004 y la ley 3941 de 21 de octubre de 2008, a las que sumaron las masacres de La Calancha en Sucre, de Cochabamba, del Provenir en Pando y del Hotel las Américas en Santa Cruz, con asesinatos, persecución, presos y exiliados políticos.

Impusieron con violencia y sostienen con el miedo la “constitucion del estado plurinacional” que es NULA por mandato del artículo 31 de la Constitución de la República: “Son nulos los actos de los usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley”; y por el artículo 229 que manda: “Los principios, garantías y derechos reconocidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio ni necesitan de reglamentación previa para su cumplimiento”.

Para tratar de justificar los crímenes con que derrocaron al presidente Constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada, llamaron “guerra del gas” a la sedición y conspiración con intervención internacional, y ejecutaron la denominada “nacionalización de hidrocarburos” que solo consistió en liquidar la capacidad productiva, y resultó que “la guerra del gas fue para dejar a Bolivia sin gas”.

El libre cultivo de la coca ilegal base de la cocaína, pactado en la agenda de octubre se aplicó desconociendo acuerdos internacionales antinarcóticos, expulsando la DEA junto con las dictaduras de Venezuela y Ecuador, eliminando la Ley 1008 y con la constitución plurinacional hicieron de Bolivia un narcoestado. Narcoestado es “el país cuyas instituciones politicas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos funcionarios gubernamentales, amparados por sus facultades e influencias, son además miembros de las redes ilegales de trafico de drogas y cuyas fuerzas de seguridad no son efectivas en el combate al narcotrafico…”.

Con asesinatos, persecución, acusaciones falsas, presos y exilio de líderes de la democracia, reemplazaron el estado de derecho por el terrorismo de Estado y con “leyes infames” basadas en la constitucion plurinacional institucionalizaron la violación de derechos humanos y la “situación de indefensión” que sufrimos los bolivianos.

Falsificando la existencia de 36 naciones en Bolivia impusieron el plurinacional-aplicado en Venezuela por Chávez, Ecuador por Correa y rechazado en Chile- para destruir la “Nación Boliviana” que fue forjada como resultado histórico de la Guera del Chaco. Bolivia no es plurinacional, es PLURICULTURAL. Los bolivianos somos una sola nación fundada en la unidad en la diversidad, que resiste la intervención trasnacional del socialismo del siglo 21 que convirtió a Bolivia en una dictadura satélite del castrochavismo.

La realidad objetiva prueba que el narcoestado plurinacional agrede todos los días a los bolivianos. No hay solución a la crisis económica con la constitución del narcoestado; no habrá seguridad ciudadana con el país ocupado por organizaciones criminales nacionales y trasnacionales; no tendremos seguridad jurídica con fiscales y jueces que deben sus posiciones al sistema del naroestado; no hay soberanía con la “republiqueta del narco” en el trópico de Cochabamba bajo mando del jefazo narco Evo Morales, donde el gobierno no existe; no es posible luchar contra la corrupción desde la corrupción.

El destino de Bolivia como narcoestado plurinacional es el que sufren los pueblos de Cuba y Venezuela, es la miseria y la desagregación familiar, social, política y territorial. La pobreza y miseria actuales de los bolivianos, que se agravan sin cesar, lo demuestran.

El mandato del pueblo boliviano en las elecciones 2025 es el cambio que es acabar el narcoestado plurinacional restituyendo la República y la democracia para afrontar y terminar la crisis. El mandatario actual tiene solo dos opciones: la de continuar siendo el jefe del narcoestado plurinacional con su constitución, leyes infames, sistema de impunidad y ausencia de todos los elementos de la democracia; o ser el Presidente de la República de Bolivia defendiendo la Nación Boliviana con República y democracia. Hasta ahora todo indica que ha optado por el continuismo del regimen que agrede a la Nación Boliviana.

El cambio geopolítico en las Americas señala el retiro de la delincuencia de la política. Quitar el poder dictatorial que oprime a los pueblos, con el que sostienen los narcoestados que han establecido y amenazan la seguridad de las democracias. Sin seguridad no hay libertads ni progreso. Este es el elemento internacional favorable, pero se necesita una estrategia nacional con acciones oportunas y decisivas, muy dificiles e insuficientes en las condiciones actuales en Bolivia donde el Ejecutivo solo tiene parte del gobierno, pero el poder sigue en manos del narcoestado plurinacional.

La estrategia que Bolivia necesita es la movilización de la Nación Boliviana y terminar el narcoestado. Vamos a generar un proceso de unidad y movilizacion nacional en torno al objetivo urgente de recuperar la Patria. La “alianza de clases” que fue la base para la formación de la Nación Boliviana es fundamental pero insuficiente porque los creadores y sostenedores del narcoestado han multiplicado los ejes de confrontación. Organizaremos una “Gran Alianza Boliviana”, de la Nación Boliviana, que además de clases sociales realice la unidad a las regiones, culturas, generaciones, colores, géneros, políticos, partidos, líderes, campesinos, empresarios, vecinos, organizaciones lícitas y toda expresión nacional frente al intervencionismo fascista que, con falsos movimientos sociales, grupos de choque, seudo sindicalismo y crimen han dividido y someten a los bolivianos.

Unir y movilizar la Nación en una Gran Alianza Boliviana para terminar con el país fracturado que es hoy Bolivia. La confrontación entre bolivianos que es la base del narcoestado debe terminar. Los grupos oligárquicos, racistas y discriminatorios que son parte del narcoestado terminarán con él. Se trata de derrotar al crimen que detenta el poder político para vencer la pobreza y el subdesarrollo que son sus herramientas de dominación.

El objetivo es recuperar la Patria restituyendo la República, la democracia y la normalidad en la vida de los bolivianos, terminar el narcoestado plurinacional, y para eso hay por lo menos cuatro acciones imprescindibles:

1.- Recuperar principios y valores de la Nación Boliviana, de la civilización y la democracia, la moral social. La libertad, el estado de derecho, la libre asociacion, la separación e independencia de poderes públicos, elecciones libres y limpias fundadas en el voto universal como expresion de la soberania popular, la propiedad privada, la libre iniciativa, la educación, el derecho a expresar libremente las ideas...recuperar el futuro.

2.- Cesar las leyes del narcoestado. La constitución del narcoestado plurinacional es nula, pero además hay leyes infames que violan los derechos humanos, violan la soberanía nacional, serán acabadas con normas fundadas en la libertad y el interés nacional.

3.- No puede haber impunidad. Todos los bolivianos debemos recordar que es el esfuerzo, el estudio, el trabajo los que produce el éxito, no el crimen.

4.- Sacar al crimen organizado de la política. No más política para tener impunidad.

En una gran alianza boliviana, unidos y en movimiento como Nación Boliviana lo haremos.

*Abogado y Politólogo. Director el Interamerican Institute for Democcracy

www.carlossanchezberzain.com

17 octubre 2026